Cannes: Rihanna in turchese con A$AP Rocky, è in arrivo un maschietto?

In attesa del terzo figlio, avvolta in un abito super-glam, Rihanna si è presentata sul red carpet alla fine della proiezione del film di Spike Lee

Sempre pronti ad esserci l'uno per l'altro, mano nella mano, e a dare sempre grande spettacolo. A$AP Rocky e Rihanna, senza volerlo, hanno rubato la scena al cast del film Highest 2 lowest, il nuovo lavoro di Spike Lee, presentato ieri fuori concorso a Cannes con palma d'onore per il protagonista Danzel Washington.

Al termine delle proiezione Rihanna si è mostrata radiosa insieme al compagno A$AP Rocky , anche lui nel film.

Dopo aver evitato il red carpet ufficiale, eccola, raggiante, all’uscita dal Palais. Mancava in effetti solo lei nella parata di star di questi giorni.

Dopo l'annuncio della terza gravidanza al Met Gala, Rihanna è tornata a brillare insieme al suo pancione, fasciata in un cut-out dress di un azzurro scintillante, firmato Alaïa by Pieter Mulier, con tagli e drappeggi che mettevano in evidenza le sue rotondità.

A$AP Rocky si è invece affidato a Saint Laurent by Anthony Vaccarello, che ha realizzato per lui un completo classico total black abbinato a cravatta coordinata e camicia bianca.

La coppia ha altri due figli: RZA nato a maggio del 2022 e Riot Rose nato nell'agosto del 2023, mentre il sesso del nascituro non è ancora stato svelato.

Che il colore dell'abito voglia lasciar intendere qualcosa?

