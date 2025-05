Api che passione! Regine di biodiversità, fonte di vita e di ispirazione perfino per la moda

Il 20 maggio è la Giornata Mondiale delle Api. Una data simbolica che non è soltanto un inno alla natura e alla biodiversità, ma anche un appuntamento sempre più presente sulle agende dei creativi. Dalla moda alla pasticceria.

La moda celebra le api, regine di stile e biodiversità.

Le api, da millenni creature sacre e misteriose, ispirano oggi collezioni, accessori e installazioni d’arte, diventando simbolo di sostenibilità e di un’eleganza leggera.

Da Napoleone Bonaparte a Maria Antonietta, il motivo dell’ape ha attraversato la storia come emblema di potere, operosità e grazia.

Oggi è la moda a restituire a questi piccoli "impollinatori" lo status che meritano, trasformandoli in preziosi pezzi da collezione.

Ricamati in fili d’oro su abiti da sera, impressi su clutch gioiello o cesellati nei metalli delle scarpe-scultura, i dettagli a tema ape sono ovunque.

Da Dior a Gucci: quando l’ape sfila in passerella

La maison Dior, sotto la direzione artistica di Maria Grazia Chiuri, ha spesso reso omaggio alle api, protagoniste di delicati ricami su tulle e organza.

Le loro ali trasparenti si trasformano in motivi floreali 3D che danzano sugli abiti.

Gucci, con Alessandro Michele, ha osato invece reinterpretarle in chiave barocca, tra borse con api-gioiello, loafers e sneakers decorate.

E ancora: Dolce & Gabbana, con le loro api dorate incastonate tra corone e orecchini.

Accessori che fanno "ronzare" il cuore

Non c’è primavera-estate senza almeno una borsa o un bijoux che omaggi l’alveare.

Dalle clutch con ricami in perline a forma di ape ai sandali con tacco scolpito a esagono, simbolo dell’architettura delle arnie.

"Bee-inspired" è anche il trend delle micro bag con charms a forma di ape e delle cinture-insetto con fibbia gold.

“Un piccolo e laborioso alveare, ecco cos’era la mia Maison ai tempi della prima collezione”, scriveva Christian Dior nelle sue memorie.

Una metafora che, nel descrivere l’atelier al numero 30 di Avenue Montaigne, richiama alla mente i minuziosi gesti delle sue instancabili sarte, operose proprio come uno sciame d’api. Questo meraviglioso insetto diventa il cuore pulsante di collezione d’ispirazione bucolica disegnata da Cordelia de Castellane, direttrice artistica di Dior Maison.

Capsule collection per il World Bee Day

In occasione del World Bee Day 2025, diverse maison hanno attivato progetti speciali, come Guerlain. La maison francese è da anni impegnata nella protezione delle api attraverso il programma Guerlain for Bees.

Per la Giornata Mondiale delle Api, Guerlain ha lanciato una limited edition del suo prodotto Abeille Royale Advanced Youth Watery Oil, decorata dagli artisti francesi ONIRIQ, e ha devoluto il 20% delle vendite a sostegno del programma di conservazione delle api.

La chicca gourmet: il gelato delle api

Il brand milanese di gelato artigianale Gusto 17 ha creato una linea di prodotti denominata "gelato creato dalle api", utilizzando miele d'acacia al posto dello zucchero raffinato.

Tra le proposte, una barretta ripiena di gelato alla Nocciola Piemonte IGP con un cuore di miele di acacia e una copertura di cioccolato al latte e nocciole, in omaggio al lavoro delle api e alla loro importanza per l'ecosistema.

