100 anni della Route 66: la strada che ha disegnato un immaginario

Cento anni di Route 66. La Mother Road attraversa l’America da Chicago a Santa Monica come una lunga sequenza cinematografica a colori, carica di polvere, musica e promesse. Ogni miglio è un’icona: diner illuminati al neon degni di American Graffiti, dove il pollo fritto incontra milkshake alla fragola (un abbinamento che fa tremare gli italiani); motel di passaggio, come quelli di Paris, Texas, sospesi tra solitudine e desiderio; strade infinite dove tutti hanno immaginato di correre in moto come in Easy Rider, vento in faccia, libertà assoluta.

John Steinbeck la raccontava in Furore: “e l’asfalto luccica come uno specchio al sole…”. La Route 66 è sempre stata questo: una linea di possibilità, una via di fuga, una promessa di futuro. Una strada per chi partiva senza certezze, per chi cercava lavoro, riscatto, una nuova direzione. Kerouac l’ha scritta (anche se Sal Paradise e Dean Moriarty, i protagonisti di On the road hanno percorso la 66 per brevi tratti), Hollywood l’ha filmata, trasformandola in un mito collettivo fatto di partenze improvvise e arrivi mai definitivi. È la strada delle auto cromate che scorrono lente come in Thelma & Louise, dei distributori di benzina persi nel nulla, dei cartelli sbiaditi che sembrano scenografie permanenti. Un’America che vive di oggetti e simboli: jukebox, insegne al neon, divani low-slung, formica lucida, pelle consumata dal sole.

Nel 2026 l’America celebra il centenario della Route 66 con festival, carovane e rievocazioni. Ma la sua forza non sta nella nostalgia, bensì nell’immaginario che continua a generare. La Route 66 non è una strada da conservare sotto vetro: è un linguaggio visivo, una grammatica di forme e colori che anche il design continua a rileggere. Celebrarla oggi significa tornare a quell’America che avanzava per immagini, musica e chilometri macinati. Un’America in cui il viaggio era una dichiarazione di stile prima ancora che una destinazione.

Il design: un "kit di fuga" domestico

Se la Route 66 è il mito della strada, il suo spirito sopravvive tra arredi e oggetti che raccontano un’America pop e irriverente, quasi a voler costruire in casa quel "kit di fuga" che fuori sembra svanire. La regina è lei: la roulotte Airstream Caravel. Introdotta nel 1956, compatta e leggera, è pronta a sgommare tra un diner e un ponte solitario come una rockstar in tour.