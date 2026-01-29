“Le forme del desiderio” di Robert Mapplethorpe in mostra a Milano

Promossa da Comune di Milano-Cultura e prodotta da Palazzo Reale e Marsilio Arte in collaborazione con la Fondazione Robert Mapplethorpe di New York, la mostra curata da Denis Curti rientra nel programma culturale dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 e sarà allestita nelle sale di Palazzo Reale fino al 17 maggio. In definitiva, una delle nuove mostre da non perdere nel 2026.

Forma e intensità. I due pilastri della fotografia di Robert Mapplethorpe prendono corpo nella mostra Robert Mapplethorpe. Le forme del desiderio. Un’esposizione che esplora la ricerca del fotografo per la perfezione estetica e i suoi nudi sensuali in un’ampia e inedita selezione degli scatti più iconici, potenti e anticonformisti. Una selezione di oltre 200 opere che ripercorrono l’intera evoluzione del suo linguaggio, dagli esordi sperimentali alla maturità stilistica. Un'opera grandiosa appena inaugurata di cui vi diamo subito un assaggio e che potrete vedere presto anche nell'approfondimento tv del consueto appuntamento di X Style , in seconda serata su Canale5.

Thomas, 1987 © Robert Mapplethorpe Foundation. Used by permission

L'artista

Nato a New York nel 1946 e morto a Boston a soli 42 anni, Mapplethorpe è uno degli interpreti della controcultura tra gli anni Sessanta e Ottanta, quando la creatività era anche gesto politico. Figura emblematica e provocatoria della fotografia del XX secolo, l’artista è stato capace di unire seduzione e glamour in un linguaggio visivo che ha sfidato apertamente le convenzioni sociali e morali, trasformando l’arte in nuovo linguaggio di libertà e identità.

La retrospettiva allestita nel capoluogo lombardo è il secondo atto di una più ampia trilogia, che è iniziata a Venezia nelle Stanze della Fotografia e che proseguirà poi a Roma, al Museo dell’Ara Pacis, dal 29 maggio al 4 ottobre 2026. Ogni evento aggiunge un tassello diverso allo studio della figura di Mapplethorpe. Ma al centro del suo lavoro ricorrono sempre forma e intensità.