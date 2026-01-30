Proiettori smart: la nuova frontiera del cinema a casa

Un gruppo di amici trasforma il cortile di casa (backyard) in un piccolo cinema domestico grazie a un proiettore smart portatile - Credits: MGDall’Ava

Trasformare il salotto di casa o il terrazzo in un cinema privato non è più utopia né una rarità. I proiettori sono sempre più diffusi e in tutto il mondo stanno cambiando il modello di fruizione di film, serie e contenuti. Ogni luogo, però, ha i suoi riti e la sua cultura e dunque, mentre negli Stati Uniti radunarsi attorno a un telo è diventata consuetudine, in Italia la serata cinema ha un gusto più elitario. Di certo c'è che poter scegliere cosa vedere, con chi vederlo e farlo sentendosi in una sala (seppur a cielo aperto) tutta per sé ha un gusto imparagonabile.

Proiettori e cortili: cos'è il Backyard cinema night

Negli Stati Uniti, soprattutto in Nord America, lo chiamano backyard cinema night e ormai è diventato un rito leggero, quasi un’abitudine: i trentenni si incontrano nel cortile di casa, tirano un lenzuolo, appoggiano un proiettore grande quanto una lattina e lasciano che il resto lo faccia la magia della condivisione. Non serve una grande disponibilità economica, non servono spazi enormi. Basta un proiettore portatile, qualche amico e un po’ di buio.

All’estero, soprattutto tra Gen Z e Millennial urbani, questo gesto è ormai una routine: un modo semplice per creare momenti, non per mostrare un possesso. Forse perché questi proiettori sono nati dalla miniaturizzazione e da una tecnologia che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante; forse perché le città sono diventate più piccole, gli appartamenti più compressi, e la gente ha bisogno di strumenti che permettano di moltiplicare gli spazi; forse perché i social hanno rivestito questi oggetti di un’aura aspirazionale che li rende immediatamente desiderabili. Il risultato è che, più che una moda, siamo davanti a una piccola rivoluzione culturale: una nuova grammatica dell’intrattenimento quotidiano.