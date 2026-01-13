Pitti Uomo 109: dall’outerwear modulare ai sillage ricercati, quali saranno le tendenze per il prossimo Autunno/Inverno

Di Simona Peverelli

Se l’uomo torna al centro di Firenze con Pitti Immagine Uomo, è da qui partono tutte le tendenze per la prossima stagione fredda Autunno/Inverno 2026-2027. Perché il salone, giunto all’edizione 109, non è solo un luogo in cui si incontrano i designer e i brand con i più importanti department store del mondo, ma anche il laboratorio di stile del fashion maschile di qualità che tutti nel settore osservano e da cui tutti prendono ispirazione. E allora ecco che cosa vedremo fino al 16 gennaio 2026 alla Fortezza da Basso.

Outerwear, mon amour

Inverno prima di tutto vuole dire temperature estreme, spazi all’aria aperta da vivere con tempra, dalle vette innevate alla gelida metropoli. Così a Pitti Uomo c'è una sezione dedicata proprio all’abbigliamento outdoor, dove immaginare vette imponenti e paesaggi innevati, per evocare outfit degni di spedizioni artiche.

Con temperature variabili e inverni sempre più miti, la ricerca investe sulle sovrapposizioni di strati e texture, accanto a sistemi modulari, completi easy to wear ed easy to care. È il viaggio del moderno esploratore, un orizzonte tecnico e poetico allo stesso tempo. Da un lato c’è la ricerca sul potenziale di fibre e texture, dall’altro un ideale ritorno alla natura, ai materiali primordiali.

Così i capi ricordano la vita del bosco e degli elementi, come quelli di Manifattura Ceccarelli, che del rapporto con il territorio ha fatto una bandiera; o come le giacche e gli zaini multifunzione di Elliker, studiati unendo leggerezza e rispetto dell'ambiente. Al centro c’è l’ecosostenibilità, ma anche lo studio su durevolezza e resistenza, come fatto da Keen, che nasce come progetto footwear per veri appassionati di outdoor, per condensare comfort, performance e stile.

Il freddo non è solo quello dei paesaggi rocciosi e delle ampie vedute, ma anche quello delle gelide metropoli che corrono nel loro incessante ritmo quotidiano. Così il dinamismo urbano ha bisogno non solo di materiali durevoli, ma anche di scelte funzionali: tasche capienti quasi invisibili, pantaloni no iron, loafer iper-flessibili, tote ripiegabili, weekender e duffle bag in pellami water repellent, briefcase multi-scomparto adatte a contenere ogni device. E quando la città ancora dorme, c’è chi si infila un paio di scarpe da ginnastica e inizia a correre. Dal Canada Norda risponde alle esigenze di atleti competitivi offrendo leggerezza, traspirabilità e innovazione. Per aiutare il runner ad amare ogni allenamento e il mondo in cui corriamo.