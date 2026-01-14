Pitti Uomo 109, menswear in Motion: heritage, manifattura e nuove idee di stile

Woolrich - Credits: Courtesy Press Office

A Pitti Uomo 109 il tema Motion scelto per questo 2026 si traduce in consapevolezza. Quella necessaria per i grandi ritorni, per le evoluzioni e la valorizzazione di un marchio e della sua eredità. Alla Fortezza da Basso di Firenze, dove oltre 750 brand presentano le collezioni Autunno/Inverno 2026-2027 a una community internazionale sempre più selettiva, con un nuovo equilibrio tra heritage e contemporaneità, tra funzionalità e cultura del prodotto. È un movimento che attraversa i materiali, i distretti produttivi, le collaborazioni, e che rimette al centro il valore del saper fare come risposta concreta a un mercato in continua trasformazione.

In questo scenario si inseriscono progetti in grado di evolversi con continuità: l’outerwear storico che si aggiorna nei volumi e nelle funzioni, il denim che incontra la performance tecnica, la calzatura artigianale che diventa manifesto di lusso silenzioso e sostenibilità consapevole, il grande classico che trova nuovo lustro nell’eleganza senza tempo. Tra reinterpretazioni d’archivio, capsule collaborative e nuove letture del guardaroba contemporaneo, Pitti Uomo 109 conferma il proprio ruolo di osservatorio privilegiato sul menswear.

Le novità di Barbour a Pitti

A Firenze, Barbour propone una collezione che lavora sull’archivio come strumento progettuale. Il fulcro è la linea Heritage+, dove la Solway Jacket del 1957, nata per l’esplorazione, viene riletta con cappucci packable, volumi più generosi e tasche oversize, mantenendo intatti i codici funzionali che hanno reso riconoscibile il brand.

Accanto, Heritage Select affina il racconto con vestibilità più sartoriali e un uso calibrato dei tartan iconici, mentre Heritage Re-Engineered spinge il DNA Barbour verso un’attitudine più audace, senza tradire cerature, trapuntature e dettagli utilitari. È un’evoluzione coerente, che ribadisce come sostenibilità e durevolezza non siano slogan, ma parte di una cultura industriale che da sempre punta sul ciclo di vita lungo del prodotto.