PDRN, cos'è l’ingrediente (che deriva dal salmone) che detterà la tendenza beauty nel 2026

Lancôme - Credits: Courtesy Daniel Sannwald

Chi l’ha bollato come trend passeggero si sbagliava, perché la popolarità dei trattamenti a base di PDRN è in costante ascesa ed è destinato a crescere ancora. Merito, in parte, di star come Jennifer Aniston e Kim Kardashian che hanno raccontato di aver provato il salmon sperm facial, come viene chiamato il trattamento che lo impiega, decantandone pubblicamente i risultati. Ma anche dei video che spopolano sui social, in cui si mostra il prima e dopo della popolare procedura estetica richiestissima in Corea. Paese che, si sa, è sempre un passo avanti in fatto di protocolli in grado di donare l’ambita glass skin.

PDRN, di cosa si tratta

I Poli-Deossi-RiboNucleotidi non sono altro che frammenti di DNA ottenuti dal salmone, la cui efficacia è stata inizialmente studiata in merito alla guarigione delle ferite, dato che la ricerca li ritiene efficaci nel calmare l’infiammazione e stimolare il naturale processo di rinnovamento del collagene. Questo ingrediente (estratto dal salmone perché si ritiene che il suo DNA presenti delle somiglianze con quello umano) è in grado di riparare la pelle, attenuare l’aspetto delle macchie scure e migliorare la texture cutanea, e per questo viene veicolato nel derma attraverso minuscole punture che hanno un effetto biostimolante.

Chi ha visto le clip on-line sa che dopo la seduta il viso risulta ricoperto da minuscoli rigonfiamenti che guariscono rapidamente, per poi lasciare il posto a una pelle elastica e idratata, che sembra quasi illuminata da dentro.