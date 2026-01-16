Non sono solo parole: guida pratica per comprendere il 2026

Nel 2025 come non mai abbiamo scoperto che non basta sapere cosa succede intorno a noi: conta altrettanto capire come ci viene raccontato. Ogni giorno scrolliamo una miscela di notizie, meme, allarmi, ironia, catastrofi e consigli di benessere. La sensazione è sempre quella di essere “aggiornati”, ma spesso si tratta solo esposizione continua, più che comprensione. In mezzo a questo rumore di fondo, alcuni istituti culturali – dizionari, enciclopedie, grandi testate – hanno selezionato poche parole per fotografare lo stato del mondo. Non sono etichette per addetti ai lavori, sono coordinate.

Se le mettiamo in fila, non come elenco ma come percorso, ci restituiscono un’immagine piuttosto precisa di ciò che ci aspetta nel 2026 (e saperlo dovrebbe rientrare tra i buoni propositi per il nuovo anno): un anno in cui dovremo difendere la nostra attenzione, riconoscere il valore della fiducia, distinguere la realtà dalle sue imitazioni e accettare che la crisi non è più un’eccezione ma uno sfondo permanente.

L’attenzione come campo di battaglia

Il primo territorio in cui queste parole si concentrano è l’attenzione, ormai trattata come una risorsa estratta e monetizzata. Quando l’Oxford University Press ha scelto rage bait come parola dell’anno 2025 – l’esca della rabbia, quei contenuti costruiti apposta per provocare indignazione e generare clic – ha messo nero su bianco ciò che molti percepivano senza riuscire a definirlo: l’economia digitale si nutre della nostra irritazione, non della nostra comprensione. Un titolo studiato per farci infuriare vale più di un’inchiesta equilibrata, perché l’algoritmo misura il tempo e la reazione, non la qualità del pensiero.

Sul fronte opposto, meno visibile ma altrettanto incisivo, c’è lo shadow banning, l’oscuramento silenzioso: “non ti cancello, ti faccio sparire dal campo visivo”. Il termine circola da anni nei forum e nelle community online, soprattutto sui social, poi entra nei glossari ufficiali e nei dizionari digitali come etichetta tecnica per descrivere un potere asimmetrico: la piattaforma decide chi si vede e chi scivola ai margini, senza spiegazioni.

Dentro questo ecosistema, fatto di amplificazioni e silenzi selettivi, nel 2025 è comparso anche un piccolo enigma numerico: six-seven, o semplicemente 67. Non è una parola dell’anno ufficiale e non arriva da un dizionario, ma da TikTok e dalla Gen Alpha, spesso legato a canzoni, meme nonsense, video che giocano sul fatto che il numero sembri avere un significato segreto che in realtà non c’è. È un codice leggero e privato, usato come risposta ironica agli algoritmi che estraggono dati dalle nostre emozioni. Insomma, un linguaggio tribale.

Insieme, questi tre fenomeni raccontano un paradosso: da un lato contenuti che spremono la nostra reazione emotiva, dall’altro una generazione che risponde con un codice minimalista e svuotato, quasi a difesa. Nel 2026, chi vuole capire davvero il mondo digitale dovrà imparare a riconoscere sia l’esca che il rumore, sia l’urlo del rage bait sia il mezzo sorriso di un “six-seven” lanciato per non esporsi.