Halloween può diventare chic? 5 idee make-up (molto glam) ispirate alle star 

Jenna Ortega - Credits: Getty Images
C'è chi, la notte del 31 ottobre, ama ricreare il look delle icone più celebri del cinema di paura e, chi, invece, preferisce puntare su travestimenti originale ed elaborati: ovunque ricada la scelta, il trucco da abbinare è fondamentale per un effetto mistero, sì, ma con stile. Questo è il momento perfetto per scatenare fantasia e creatività munendosi di pennelli, pigmenti e un po' di immaginazione per decorare il viso con dettagli insoliti, che difficilmente si possono sfoggiare in altre occasioni.
L'ispirazione per il make-up di Ognissanti, quest'anno, arriva direttamente dal tappeto rosso, dato che sono molte le star che nel corso dell'anno hanno scelto beauty look davvero originali in occasione di party e premiére. Dallo smoky più elaborato alle applicazioni di cristalli fino ad arrivare al lipstick nero. Non resta che indossare il costume prescelto e correre a fare trick or treat.
Jenna Ortega, come Mercoledì
Il look goth-glam che la star di Mercoledì ha sfoggiato agli scorsi Golden Globes è perfetto per chi, ad Halloween, desidera ricreare le stesse vibes della piccola Addams. Sopracciglia decolorate, incarnato pallido e occhi sottolineati da abbondante matita e mascara sono gli elementi chiave su cui puntare. Per cancellare le arcate, niente paura perché non c'è alcun bisogno di utilizzare una tintura, basta il correttore: si fissano i peli con l'aiuto dell'apposita colla per appiattirli, poi con l'aiuto della spugnetta si tampona il pigmento fino a cancellarli, ultimando con una spolverata di cipria per fissare il tutto.
Sul resto del viso vanno utilizzati il bronzer per scolpire i tratti e una matita, sempre nei toni del marrone, per delineare la bocca e il gioco è fatto. I prodotti perfetti per diventare una perfetta Mercoledì sono Double Wear Stay in Place Concealer di Estee Lauder, un correttore ad alta coprenza dal finish matte e soft-focus, e Impressionist Multi Stick di Kosas, blush, contour e tinta labbra 3 in 1 che si applica facilmente, si fonde con l'incarnato e dona un effetto luminoso naturale con una tenuta fino a 12 ore.
Jenna Ortega; Kosas, Impressionist Multi Stick; Double Wear Stay in Place Concealer, Estee Lauder - Credits: Getty Images; Courtesy Press Office
Zara Larsson, gemme e cristalli 3D
Quelli che ha scelto per il tour di "Midnight Sun", il suo ultimo album, sono probabilmente i beauty look più chiacchierati dell'anno. Realizzati dalla truccatrice Sophia Sinot, mescolano texture, sfumature e dettagli 3D come gemme e cristalli. Per ricrearli ad Halloween, quindi, bisognerà munirsi di pazienza, mano ferma e avere a portata di mano una palette di ombretti che permetta di sbizzarrirsi un po'. In alternativa, si può ricorrere agli appositi adesivi oppure a stencil che consentiranno di creare motivi elaborati anche a chi non è troppo esperto in fatto di make-up.
I prodotti chiave per ricreare questo make-up? Master Metallics Eyeshadow Palette di Make-up by Mario racchiude 12 ombretti che offrono una vasta gamma di effetti cromatici tridimensionali e possono essere utilizzati in modalità wet o dry, per ottenere un colore leggero oppure più intenso e coprente. E poi Moving Lights Gel Glitterato di Sephora è un gel multiuso che può essere utilizzato su viso, corpo e persino sui capelli per dare un tocco luccicante che dura a lungo.
Zara Larsson; Sephora, Moving Lights Gel Glitterato; Master Metallics Eyeshadow Palette, Make-up By Mario - Credits: Getty Images; Courtesy Press Office
Rihanna, sfumature metalliche e lacrime lucenti
La popstar ultimamente centellina le sue uscite pubbliche, ma, ogni volta che appare sul red carpet, è una vera visione. Anche in occasione del Met Gala, infatti, non ha deluso i fan sfoggiando un abito Margiela tempestato di fili metallici, perle e cristalli. Il make-up, realizzato da Hector Espinal, riprendeva il motivo del vestito, dalle sfumature metalliche e scintillanti. Il truccatore, infatti, ha usato l'oro per sottolineare sguardo, guance e labbra della diva: per completare il look, ha applicato vere e proprie gemme, sempre in nuance, ai lati degli occhi così come nell'incavo interno, a mimare delle luminosissime lacrime. Per ricreare lo stesso effetto si può provare
Terracotta Luminizer di Guerlain, una polvere finissima dall'effetto illuminante che accende l'incarnato con una sfumatura oro naturale; formulata con il 96% di ingredienti di origine naturale, riproduce la calda luce dorata del sole al tramonto. Invece con Rouge Coco Hydra Gloss Chanel, un lucidalabbra che non appiccica e racchiude ceramidi di camelia intensamente idratanti, si dà il tocco finale.
Rihanna; Chanel, Rouge Coco Hydra Gloss; Guerlain, Terracotta Luminizer - Credits: Getty Images; Courtesy Press Office
Audrey Nuna, tocco gotico ma minimalista
Il beauty look scelto dalla cantante per completare lo scenografico look firmato Thom Browne indossato in occasione degli scorsi Golden Globes si sposa con travestimenti molto elaborati, per un make-up con un tocco gotico ma pur sempre minimalista. L'incarnato chiarissimo, perfezionato quanto basta e acceso giusto da un tocco di blush (da dimenticare contour e mascara) permettono alla bocca di essere protagonista assoluta. Per essere sicuri che il pigmento nero duri a lungo, senza sbavature, è d'obbligo ricorrere a una matita dalla texture matte e a lunga tenuta.
Si può optare per Mac-ximal Silky Matte Lipstick di Mac, un rossetto iperpigmentato dalla texture leggera e setosa. Infine, Airbrush Flawless Finish di Charlotte Tilbury è una cipria compatta fissante che dona alla pelle un effetto levigato, matte e naturale.
Audrey Nuna; Mac, Mac-ximal Silky Matte Lipstick; Charlotte Tilbury, Airbrush Flawless Finish - Credits: Getty Images; Courtesy Press Office
Charli XCX, come una nuova Morticia
C'è chi l'ha paragonata a Morticia Addams e, in effetti, il look scelto dalla cantante per i recenti Video Music Awards ricorda molto quello del personaggio della celebre serie TV. Capelli liscissimi, pelle diafana e ombretto smoky sono gli elementi chiave del beauty look: per sottolineare lo sguardo, in particolare, occorre munirsi di matita, mascara e abbondante ombretto, da stratificare con l'aiuto delle dita in modo che risulti particolarmente intenso. Per essere sicuri che il trucco non solo duri a lungo, ma mantenga anche un aspetto matte e vellutato è poi fondamentale vaporizzare uno spray fissante che lo manterrà impeccabile nel corso della serata.
Per le imperfezioni si può usare Prisme Libre Skin Caring Concealer di Givenchy, un correttore multiuso dalla texture fresca e idratante che perfeziona l'incarnato in modo naturale, mentre Diorshow Mono Couleur Couture Shadow di Dior è un ombretto dalla texture setosa che si sfuma facilmente.
Charli XCX; Givenchy, Correttore Prisme Libre; Dior, Diorshow Mono Couleur Couture Shadow - Credits: Getty Images; Courtesy Press Office