Halloween può diventare chic? 5 idee make-up (molto glam) ispirate alle star 

C'è chi, la notte del 31 ottobre, ama ricreare il look delle icone più celebri del cinema di paura e, chi, invece, preferisce puntare su travestimenti originale ed elaborati: ovunque ricada la scelta, il trucco da abbinare è fondamentale per un effetto mistero, sì, ma con stile. Questo è il momento perfetto per scatenare fantasia e creatività munendosi di pennelli, pigmenti e un po' di immaginazione per decorare il viso con dettagli insoliti, che difficilmente si possono sfoggiare in altre occasioni.

L'ispirazione per il make-up di Ognissanti, quest'anno, arriva direttamente dal tappeto rosso, dato che sono molte le star che nel corso dell'anno hanno scelto beauty look davvero originali in occasione di party e premiére. Dallo smoky più elaborato alle applicazioni di cristalli fino ad arrivare al lipstick nero. Non resta che indossare il costume prescelto e correre a fare trick or treat.

Jenna Ortega, come Mercoledì

Il look goth-glam che la star di Mercoledì ha sfoggiato agli scorsi Golden Globes è perfetto per chi, ad Halloween, desidera ricreare le stesse vibes della piccola Addams. Sopracciglia decolorate, incarnato pallido e occhi sottolineati da abbondante matita e mascara sono gli elementi chiave su cui puntare. Per cancellare le arcate, niente paura perché non c'è alcun bisogno di utilizzare una tintura, basta il correttore: si fissano i peli con l'aiuto dell'apposita colla per appiattirli, poi con l'aiuto della spugnetta si tampona il pigmento fino a cancellarli, ultimando con una spolverata di cipria per fissare il tutto.

Sul resto del viso vanno utilizzati il bronzer per scolpire i tratti e una matita, sempre nei toni del marrone, per delineare la bocca e il gioco è fatto. I prodotti perfetti per diventare una perfetta Mercoledì sono Double Wear Stay in Place Concealer di Estee Lauder, un correttore ad alta coprenza dal finish matte e soft-focus, e Impressionist Multi Stick di Kosas, blush, contour e tinta labbra 3 in 1 che si applica facilmente, si fonde con l'incarnato e dona un effetto luminoso naturale con una tenuta fino a 12 ore.