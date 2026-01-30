Il ritorno del loden: idee per indossarlo secondo lo street style

Senza tempo per definizione, il loden è uno di quei capi che attraversano le stagioni mantenendo sempre un’aura speciale. Il suo nome deriva dal tedesco antico lodo o lodenstoff, “lana grezza”, riferimento diretto al panno tirolese infeltrito e naturalmente impermeabile usato per proteggere pastori e cacciatori delle Alpi.
Da indumento funzionale a simbolo di stile il salto è stato rapido: tra anni Ottanta e Novanta, Lady Diana lo ha trasformato in un’icona di eleganza rilassata e negli anni, proprio grazie ai Windsor, ma non solo, è diventato sinonimo di stile british. Oggi la sua allure d’antan lo rende capo di tendenza in voga sulle passerelle come nei look street style.
Come abbinare il loden classico e vintage
Verde oliva, linea dritta, lungo fino al polpaccio, colletto strutturato, spacco posteriore e bottoni in pelle: il loden tradizionale è immediatamente riconoscibile e proprio per questo è il capo giusto da accostare a look contemporanei. La chiave è l’equilibrio tra rigore e styling moderno.
Per un’interpretazione giovane e urbana, lo street style punta sull’uniformità cromatica. Pantaloni tono su tono che riprendono il verde del cappotto, maglia minimal e maxi sciarpa a contrasto creano un’estetica pulita, quasi militare, ma resa femminile dalle proporzioni e dai dettagli morbidi.
La sua eleganza naturale lo rende un capospalla perfetto 24 ore su 24. Di giorno accompagna abiti midi tinta unita o lingerie dress con stivali morbidi, mentre la sera diventa un alleato chic sopra un vestito ricamato o satinato. La struttura pulita e importante del cappotto bilancia la sensualità dei tessuti leggeri.
In ufficio il loden è il sostituto strategico del classico cappotto nero. Può essere indossato su completi, cardigan e pantaloni scuri, aggiungendo profondità cromatica al look. Il dettaglio che fa la differenza, visto spesso nello street style: slingback in vernice con calzini a coste grigi, per un contrasto raffinato ma attuale.
Il loden è anche il capospalla ideale per il weekend, per andare a fare colazione senza applicarsi troppo sul look o andare a fare shopping. Abbinato a jeans dritti e penny loafer crea un equilibrio tra praticità e ricercatezza, ringiovanendo l’insieme senza forzature.
Il loden corto e rivisitato: la nuova estetica urban
Se il cappotto tradizionale resta un pilastro, la vera novità arriva dalle versioni corte e reinterpretate. Tra i suoi pochi “difetti” storici c’è sempre stato il colore, quel verde profondo poco brillante che lo aveva allontanato dalle tendenze più modaiole. Per l’Autunno-Inverno, però, il loden rientra da protagonista sotto forma di giacche cropped, cappotti oversize, minigonne e persino abiti.
Vestibilità ampie, spalle morbide, tagli sartoriali puliti e styling ready to party. La giacca corta in loden si abbina a pantaloni a vita alta e stivaletti, creando una silhouette contemporanea che mantiene l’identità del materiale. Le minigonne in panno infeltrito vengono portate con collant coprenti e blazer coordinati, mentre le versioni oversize dialogano con denim e sneakers per un’estetica casual sofisticata.