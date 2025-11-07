Club, non hotel: il nuovo volto del lusso privato

The Ned London - Courtesy Press Office

Negli ultimi anni il concetto di “hotel club” si è trasformato in un ecosistema a parte. Sono microcosmi riservati, residenze di passaggio per chi vive di jet privati e tavoli d’autore. Per entrare serve una quota, una reputazione o una presentazione. L’esperienza, però, è di quelle che ridefiniscono il concetto stesso di lusso.

Non si tratta più di prenotare una camera con vista, ma di essere ammessi a un mondo. Il nuovo status symbol del viaggio di lusso è l’appartenenza: hotel che non si limitano a offrire ospitalità, ma selezionano i propri ospiti. Dalla lobby non passa chiunque, ma chi appartiene a un circuito, a una filosofia, a un club. È un’ospitalità che non si misura in stelle, ma in discrezione, frequenza e riconoscimento reciproco.

Casa Cruz London - Courtesy Press Office

Il nome Cipriani è sinonimo di eleganza senza tempo, di quel lusso che non ha bisogno di essere mostrato per essere riconosciuto. Casa Cipriani nasce come reinterpretazione moderna del mito veneziano - quello dell’Harry’s Bar, del Bellini e del servizio impeccabile - tradotto nel linguaggio dei private club contemporanei. È un concetto di ospitalità che unisce discrezione, heritage e senso della misura, portando nel mondo lo spirito di una famiglia che ha fatto della cortesia un’arte.

Casa Cipriani - Credits: Courtesy Press Office

L’hotel conta solo quindici camere, progettate come residenze private e pensate per chi desidera vivere Milano come una casa nobile, più che come un albergo. Le aree comuni - ristorante, cigar lounge, spa, terrazza panoramica e la sala dedicata al jazz club - sono riservate esclusivamente ai membri, mantenendo viva la tradizione dell’accoglienza Cipriani, fondata su ritualità e riconoscenza. Niente fotografie, dress code rigoroso e un servizio che riconosce i nomi prima ancora dei volti: è un’idea di esclusività che si fonda sulla memoria personale, non sulla visibilità. L’accesso al club avviene su invito o candidatura approvata.

Casa Cipriani - Credits: Courtesy Press Office

Negli Stati Uniti, Casa Cipriani New York ha rapidamente conquistato il ruolo di punto d’incontro per l’élite culturale e finanziaria: un luogo dove si cena al suono di una band jazz, si fuma un sigaro guardando i traghetti partire da Battery Park, e si ritrova un senso di comunità rarefatta e internazionale.

Casa Cipriani - Courtesy Press Office

Nel cuore di Manhattan, tra il rumore costante dei clacson e la luce perpetua dei led, Aman New York è un altro pianeta. Si entra attraverso porte insonorizzate che isolano la Quinta Avenue come una membrana, lasciandosi alle spalle il caos per approdare a un universo sospeso. Situato all’interno del Crown Building - gioiello architettonico del 1921 trasformato in un tempio del minimalismo zen - l’hotel è il punto d’incontro tra l’estetica giapponese del vuoto e la sensualità materica del design newyorkese.

Aman New York - Credits: Courtesy Press Office

Le suite, in media 75 metri quadrati ciascuna, sono veri spazi di meditazione più che camere d’albergo: legni scuri, pietra, tatami e un camino in ogni stanza, un dettaglio impensabile a Manhattan. Non esistono eccessi, solo silenzi calibrati. Anche la spa - 2.300 metri quadrati di quiete su tre livelli - è concepita come un percorso di riconnessione: piscina con luce naturale, hammam, banya, sale private per trattamenti di coppia e una terrazza zen con camini accesi tutto l’anno.

Aman New York, USA; Spa & Wellness, Pool 2 - Courtesy Press Office

The Ned NoMad, New York/Londra: il club che ha reinventato la mondanità

Nato dalla stessa mente di Soho House, The Ned è il suo alter ego più adulto, più sartoriale, più consapevole del proprio potere. A Londra è diventato in pochi anni la nuova definizione di urban luxury: camere che sembrano salotti d’epoca, ristoranti frequentati da chi scrive copertine, e un rooftop che guarda la City come un palco. Inaugurato nel 2017 all’interno dell’ex sede della Midland Bank, è un progetto firmato da Nick Jones e dai Sydell Group: un colpo di genio architettonico che mescola Art Déco e spirito contemporaneo, con marmi, velluti e legni scuri che evocano un’epoca in cui il lusso era soprattutto atmosfera.

La versione newyorkese, The Ned NoMad, è arrivata nel 2022, occupando gli spazi del celebre NoMad Hotel: un ambiente che profuma di jazz, di sigari e di conversazioni notturne. Qui, come a Londra, il club si muove in bilico tra heritage e modernità, ospitando live set, private dinner e vernissage curati come eventi culturali. Le sue stanze - più che camere d’albergo - sembrano capsule temporali: tappeti orientali, lampade in ottone, un’estetica vintage filtrata con l’occhio del design contemporaneo.

La membership del Ned’s Club è calibrata per un pubblico globale ma selettivo: a New York la quota annuale è di circa 5.000 dollari, con 1.500 dollari di fee d’ingresso (ridotta a 4.000/350 per gli under 30 e a 2.500 per i membri Soho House). A Londra si parte invece da 3.465 sterline l’anno - 2.200 per gli under 30 - mentre la sede di Washington D.C. fissa la soglia a 5.000 + 5.000 dollari. La pagina ufficiale ne descrive i privilegi, ma non i listini: perché qui, più che un prezzo, conta l’appartenenza. Entrare al Ned non è solo una questione di status, ma di attitudine: non basta il conto in banca, serve una curiosità sofisticata, un modo preciso di vivere la città tra lavoro e piacere, networking e identità. In fondo, è la nuova forma di mondanità cosmopolita.