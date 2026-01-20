Gonna grigia, il capo più versatile di stagione: abbinamenti e look dalle sfilate

Fashion 20 gennaio 2026

Dal rigore sartoriale alle silhouette più morbide e sofisticate, fino alle versioni long e scintillanti da sera: la gonna grigia è il filo conduttore delle sfilate Autunno-Inverno 2025-26, reinventandosi tra ufficio, tempo libero e occasioni speciali

Di Federica Caiazzo

Passano le stagioni, si alternano le tendenze, ma la gonna grigia resta – trionfante e in tutto il suo fascino – sul podio dei must have senza tempo. Ne danno prova anche le sfilate moda Autunno-Inverno 2025-26, da cui questa stagione arrivano nuove interpretazioni e ispirazioni per indossarla al meglio. A tubino o in plissé, lunga fino alle caviglie o midi, la gonna grigia continua a raccontare una storia tutta sua, che parla di versatilità ed eleganza indiscussa. È lei – decisamente lei – il grande classico che non stanca mai, e chissà che il segreto non sia proprio nella sua straordinaria capacità di trasformarsi e adattarsi al costante cambiamento che attraversa il guardaroba femminile. Di giorno, è l’alleata impeccabile del guardaroba urban. In ufficio, è l’espressione del rigore corporate. Di sera, si accende di luce e sofisticatezza. Perché il grigio non è (solo) un colore neutro, ma un portale di infinite possibilità di styling. E la gonna grigia ne è l’espressione più elevata.

Street Style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Come indossare la gonna grigia in ufficio Nel guardaroba daily e corporate, la gonna grigia si muove con sicurezza tra tradizione e contemporaneità. Gucci la interpreta in versione midi dritta, in tweed, abbinata a una giacca cropped aderente che scolpisce la silhouette. A sorprendere nello styling è però la borsa rosa, dettaglio cromatico che alleggerisce l’insieme e restituisce un’eleganza bon ton. La resa finale? Composta, ma mai troppo rigida. Luisa Spagnoli punta invece su una femminilità più morbida: la gonna grigia midi sotto il ginocchio segue le linee del corpo senza costringerle e si indossa con camicia bianca impeccabile o con una blusa candida dal profondo scollo a V, completata da un blazer coordinato. Un’idea look da ufficio molto raffinata, ponderata e costruita su equilibrio e misura. Antonio Marras, come sempre, aggiunge un iconico tocco poetico e narrativo: la gonna grigia plissé diventa il fulcro del look, da indossare con accessori in pizzo, quali i guanti, per un risultato rétro-glam, dove il quotidiano si tinge di romanticismo.

Da sinistra Antonio Marras; Luisa Spagnoli; Gucci FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

La gonna grigia extra-long: sì, anche di giorno Abbandoniamo il rigore dell’ufficio per esplorare territori più fluidi e sofisticati, perfetti per il giorno ma lontani dal dress code tradizionale. Questa stagione, Max Mara la propone in maglieria, extra lunga e decisamente avvolgente: un must-have che esorta allo styling con un cinturone in pelle che segna il punto vita e una maglia in knitwear a maniche corte. Diesel segue la stessa scia, ma con un twist più audace: la gonna grigia si fa scampanata e dialoga con una giacca dal peplum deciso, costruendo un gioco di volumi che strizza l’occhio a un glamour urbano e contemporaneo. Balenciaga, infine, sceglie il grigio antracite per una gonna extra long dal carattere quasi monumentale, abbinata a una felpa morbida e sinuosa, en pendant, con collo altissimo. Il risultato è un look essenziale ma potentissimo nel carattere.

Da sinistra Max Mara; Diesel; Balenciaga FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Chic di sera, con la gonna grigia (preziosa) Dopo il tramonto, la gonna grigia cambia look e diventa la protagonista assoluta delle mise più chic. La casa di moda Giorgio Armani la propone lunga e tempestata di paillettes: una vera pioggia di luminosità che scivola sul corpo con discrezione, mai eccessiva, ma sempre profondamente elegante. Lacoste ne offre una versione alternativa e sorprendente: luccicosissima, abbinata a una maglia polo coordinata e a décolleté che si muovono sul confine tra tecnico, chic e avanguardistico. Un’eleganza sportiva, sofisticata e anche inaspettata. Chiude il cerchio Michael Kors, con una gonna grigia ricoperta di lustrini luminosi, indossata sotto un blazer strutturato stretto in vita da una cintura. Un look che celebra l’eleganza serale con self-confidence, dimostrando ancora una volta quanto il grigio non sia mai una scelta di compromesso, bensì di eleganza senza tempo.

Da sinistra Micheal Kors; Giorgio Armani; Lacoste FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight