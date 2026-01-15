Giornata Mondiale della Pizza: i 10 oggetti must-have per pizza lovers

Il 17 gennaio 2026 il mondo si mette in pausa. Non per un blackout, non per un’eclissi solare: per la pizza. È la sua Giornata Mondiale. Una festa giovane, sì, ma già solida come un impasto ben idratato e lasciato riposare il tempo giusto. La data non è scelta a caso: cade nel giorno di Sant’Antonio Abate, patrono di fornai e pizzaioli, quelli che da secoli parlano fluentemente tre lingue: farina, fuoco e pazienza.

Dal 2017, quando l’Arte del Pizzaiolo Napoletano è stata riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Immateriale dell’Umanità (come la cucina italiana, dopotutto) la pizza ha cambiato status. Da “cosa buonissima” a cosa serissima, pur restando pop. Da cibo a gesto culturale. Da cena improvvisata a design commestibile. Perché diciamolo: la pizza è probabilmente l’oggetto più democratico mai progettato. È rotonda (niente spigoli) si divide facilmente (niente liti) funziona ovunque (anche sul divano). Non discrimina, non giudica, non chiede dress code.

Un'anima italiana

Ed è proprio per questo che il mondo intero ha provato a riprodurla. La fanno ovunque. La amano tutti. La reinterpretano in mille modi, con più o meno successo. Alcune versioni sono interessanti, altre creative, altre ancora vanno affrontate con spirito zen. Ma quando si parla di pizza fatta davvero bene - equilibrio, tempi, calore, aria nell’impasto - la verità è semplice e un po’ scomoda: qui la facciamo meglio. Non per arroganza, ma per allenamento.

In Italia la pizza non è una moda: è una lingua madre. Si impara guardando, si migliora sbagliando, si rispetta senza bisogno di proclami. Non ha bisogno di effetti speciali, perché il progetto è già giusto così. Ed è forse per questo che, prima o poi, anche il design se ne innamora. Forni che sembrano sculture, tagliapizza degni di un museo, piatti studiati al millimetro. Perché quando una cosa funziona da secoli, il design non può fare altro che prendere appunti. La pizza è italiana. Il mondo può continuare a provarci. Noi, nel frattempo, accendiamo il forno.

I 10 must-have per pizza lovers

Si parte dal cuore pulsante della pizza: il forno. E non uno qualsiasi, ma portatile e a pellet, come Ooni Fyra 12, pronto a trasformare giardini e terrazze in vere pizzerie da chef. Calore alto, pietra refrattaria, pellet in legno: ogni pizza che esce da qui ha il profumo autentico del forno a legna e lo sguardo fiero di chi sa che il fuoco è un’arte. E il bello è che lo puoi spostare ovunque: compatto, leggero e pronto a partire per l’avventura culinaria.