Artificial Beauty: la metamorfosi della bellezza secondo Andrea Crespi

Dopo le prestigiose tappe alla Triennale di Milano, al CAFA Art Museum di Pechino, al MAGA di Gallarate, a Times Square e ad Art Dubai, Andrea Crespi torna nella sua città con una mostra coprodotta da Fabbrica del Vapore e Comune di Milano, con il patrocinio della Regione Lombardia. Classe 1993, Crespi lavora tra Milano e Miami.

La sua ricerca, sospesa tra arte fisica e digitale, traduce la trasformazione sociale e la rivoluzione tecnologica in un linguaggio visivo potente, capace di fondere la memoria classica con la cultura pop e l’immaginario algoritmico. Considerato tra i giovani artisti italiani più influenti, è una delle voci che più incisivamente interpretano l’ibridazione estetica del nostro tempo.

Tra architetture post-industriali e atmosfere immersive, prende vita Artificial Beauty. Oltre trenta opere per un percorso multisensoriale, curato da Alisia Viola e Sandie Zanini, che esplora la metamorfosi della bellezza nell’era dell’intelligenza artificiale. Un dialogo tra il passato e il futuro, tra l’eredità del Canova e la provocazione di un algoritmo.

Il nuovo canone estetico: quando la macchina guarda l’uomo

Dal braccio robotico che reinventa Amore e Psiche in un balletto di riflessi, fino agli ambienti immersivi che moltiplicano l’immagine in un gioco di specchi infiniti, Artificial Beauty indaga un’estetica nuova, dove la bellezza non è più solo armonia delle forme, ma campo di tensione tra emozione e algoritmo.

L’opera manifesto Have no fear of perfection introduce il visitatore in un universo in cui il concetto di perfezione diventa liquido, manipolato e ridefinito da filtri e intelligenze artificiali. È il preludio a una riflessione ampia sul senso del bello nell’epoca in cui l’immagine, prima ancora di essere creata, è già elaborata.