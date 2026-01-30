Sabalenka vs Rybakina: la finale degli Australian Open è anche una sfida di stile

Elena Rybakina e Aryna Sabalenka, Australian Open 2026 - Credits Getty Images

La finale femminile degli Australian Open che si gioca sabato 31 gennaio alla Rod Laver Arena di Melbourne è una di quelle partite che arrivano con un peso già scritto addosso: la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka contro la testa di serie numero 5 Elena Rybakina, entrambe al termine di un percorso dominato dal controllo. Sabalenka ci arriva per la quarta finale consecutiva a Melbourne, dopo aver superato Elina Svitolina in semifinale, e con un dato che racconta quanto sia diventata “casa sua” questa superficie: è l’ottava finale Slam della carriera e anche stavolta non ha lasciato per strada nemmeno un set, come le era già successo nel 2023 e nel 2024, quando poi ha alzato la Daphne Akhurst Memorial Cup.

Rybakina risponde con lo stesso biglietto da visita: zero set persi nel torneo e un cammino solidissimo, chiuso con una semifinale durissima contro Jessica Pegula, vinta 6-3 7-6 (7) dopo un secondo set ad altissima tensione, tra match point mancati e un tiebreak risolto sul filo. In campo, però, il modo di comandare è diverso: Sabalenka spinge per accorciare e travolgere, Rybakina tiene la linea, alza la precisione e costringe a giocare un colpo in più. E c’è anche una sfida parallela, quella di stile. Nike (e l’aura Gucci) per Sabalenka, Yonex per Rybakina: due estetiche opposte che raccontano la stessa rivalità, tra potenza e controllo.

Sabalenka, power look Nike e aura Gucci

Sabalenka in campo non passa inosservata: il suo tennis è pressione pura e il look la segue. Il kit Nike degli Australian Open 2026 è stato raccontato come un omaggio a Serena Williams e Maria Sharapova, due riferimenti che spostano la divisa dal semplice completo da torneo al territorio dell’heritage aggiornato. La palette è calda e pop — rosa, pesca e nero — con linee ondulate quasi “sorbetto” e un effetto volutamente estivo, pensato per Melbourne e per una numero uno che vive benissimo sotto i riflettori. È un look beach-glam che funziona perché amplifica il messaggio: Sabalenka entra per dominare, anche visivamente.