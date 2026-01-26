Sabalenka e Osaka, le due tenniste che trasformano il campo in passerella

Naomi Osaka del Giappone e Aryna Sabalenka della Bielorussia, di buon umore prima di scendere in campo nell’Eisenhower Cup, nel secondo giorno del BNP Paribas Open all’Indian Wells Tennis Garden, l’8 marzo 2022, a Indian Wells, California - Credits: Getty Images

Nel tennis del 2026, l’abbigliamento non è più soltanto performance wear, ma un’estensione del personaggio. Aryna Sabalenka e Naomi Osaka traformano il campo degli Australian Open in un luogo di immagine, ma con due strategie opposte. Sabalenka è luxury endorsement, Osaka è autorialità dello stile. In uno sport in cui storicamente il look era regolato da codici quasi istituzionali, oggi sono proprio questi due profili a dimostrare che il tennis (non solo) femminile è diventato uno dei territori più fertili per la moda, per capacità di far convivere disciplina e spettacolo.

Sabalenka, Gucci legittima un nuovo tipo di ambassador

Gucci ha scelto Aryna Sabalenka perché oggi rappresenta un’idea di lusso diversa dal solito, improntata sulla presenza fisica: un’ambassador perfettamente coerente con il linguaggio contemporaneo del brand, dove conta l’attitudine prima ancora dell’eleganza convenzionale. Una scelta in continuità con quella di Jannik Sinner di qualche anno fa. A Melbourne, infatti, la comunicazione legata alla partnership lavora su un mood chiarissimo: Sabalenka come figura dominante, non vestita per compiacere. E non è nemmeno la prima volta che il lusso la intercetta: prima di Gucci, Sabalenka era già entrata nel radar dell’alta fascia con Audemars Piguet, che nel 2024 l’ha annunciata come friend of the brand. Non un’operazione glamour, ma una legittimazione “di manifattura”: AP l’ha raccontata con parole come “indomitable” e con un lessico da eccellenza assoluta, collegando la sua immagine a disciplina e perfezionismo.

Il dettaglio più interessante, anche visivamente, è che Sabalenka aveva già reso virale il suo rapporto con l’orologeria sfoggiando un Royal Oak Offshore Chronograph arcobaleno, un pezzo riconoscibile e opulento, perfettamente coerente con la sua cifra pubblica. E mentre l’immagine cresce, il tennis conferma lo status. Sabalenka ha battuto Victoria Mboko 6-1 7-6(1) e si è presa i quarti di finale dell’Australian Open 2026, gestendo un secondo set più complicato ma chiudendo con autorità al tie-break. Il 27 gennaio la aspetta la sfida contro Iva Jovic, un incrocio che racconta bene il suo momento: Sabalenka entra in campo da favorita e da numero uno, con l’attenzione di chi è ormai un volto globale.