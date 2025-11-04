lifestyle 04 novembre 2025

Milano celebra Andrea Appiani, maestro del Neoclassicismo, con una grande mostra a Palazzo Reale

Allestimento mostra Appiani - Courtesy Press Office

Fino all’11 gennaio 2026, Palazzo Reale ospita Andrea Appiani. “Appiani. Il Neoclassicismo a Milano”, un’importante mostra dedicata ad Andrea Appiani, interprete della pittura tra l’Illuminismo e l’età napoleonica. Attraverso un’accurata selezione di oltre 100 opere, provenienti da collezioni pubbliche e private italiane e straniere, la mostra ricostruisce il percorso artistico di Appiani, restituendo al pubblico la ricchezza e il dinamismo della Milano neoclassica, di cui fu pittore simbolo. Un percorso, suddiviso in nove sezioni, racconta l’evoluzione dell'artista, dal pittore di soggetti sacri all’interprete del potere imperiale, fino ai ritratti più intimi. Particolarmente suggestiva la sezione dedicata ai cartoni preparatori, che rivela la precisione maniacale e la costruzione geometrica delle sue composizioni.

Allestimento mostra Appiani - Courtesy Press Office

Appiani fu il volto più raffinato del Neoclassicismo italiano. Nato a Milano nel 1754, formatosi tra Brera e l’ambiente illuminista, trovò la sua dimensione ideale nel dialogo con la classicità e la filosofia dell’armonia. Le sue figure femminili, delicate e solenni insieme, incarnano quell’idea di bellezza “razionale” che a fine Settecento si opponeva all’eccesso barocco. Ma dietro al rigore c’è un artista moderno: Appiani amava l’emozione trattenuta, la luce che accarezza, il colore che sussurra. La sua pittura è una conversazione sottovoce tra l’ideale e il reale.

Appiani: il Neoclassicismo a Milano Andrea Appiani, Il generale Bonaparte della Vittoria che incide le sue imprese alla battaglia del ponte di Lodi, 1796 olio su tela, 96 x 76 cm Edimburgo, Dalmeny House The Earl of Rosebery

Andrea Appiani, Joséphine Bonaparte de Beauharnais incorona il mirto sacro a Venere, 1796 olio su tela, 98 x 73,5 cm - Robilant+Voena

Andrea Appiani, Ritratto della cantante Giuseppina Grassini, 1800 circa olio su tela, 73 x 48 cm - Collezione privata

Andrea Appiani, Ritratto del generale Desaix, 1800-1801 olio su tela, 99,2 x 74,7 cm Versailles, Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon - © RMN-GP (Château de Versailles) © Franck Raux

Andrea Appiani, Napoleone presidente della Repubblica Italiana, 1803 olio su tela, 100 x 70 cm - Collezione privata

Andrea Appiani, Ritratto di Francesca Lechi, 1803 olio su tela 98,5 x 74,5 cm Milano, Fondazione Trivulzio

Andrea Appiani, Ritratto del marchese Alessandro Trivulzio ministro della Guerra della Repubblica Italiana, 1803-1804, olio su tela, 98 x 73 cm - Milano, Fondazione Trivulzio

Andrea Appiani, Giunone assistita dalle Grazie (Toeletta di Giunone), 1810-1812 circa olio su tela, 100 x 142 cm Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Courtesy Fondazione Brescia Musei ©Archivio Fotografico Musei Civici di Brescia-Fotostudio Rapuzzi PLAY ZOOM