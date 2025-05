Mia Threapleton, chi è la figlia di Kate Winslet che ha catturato tutti i flash a Cannes

Si è presa la scena tutta da sola stavolta. Mia Threapleton, la figlia di Kate Winslet, protagonista femminile del film in concorso di Wes Anderson, La Trama fenicia, ha incantato i fotografi sul red carpet di Cannes con un abito verde bosco di Oscar De La Renta dal taglio strapless, decorato da ricami floreali arancioni e da una gonna strutturata dall’eleganza architettonica. Una scelta cromatica audace, perfettamente in linea con il personaggio che interpreta, la giovane Sister Liesl, unica erede designata di un impero industriale, tra conventi e cospirazioni internazionali. Il colore vibrante del vestito couture ha esaltato il colore dei suoi occhi, creando un contrasto charmant con la sua pelle di velluto, chiara, delicata, diafana.

Venticinque anni il prossimo 12 ottobre, Mia Threapleton, è uno dei volti da tenere d’occhio tra le attrici della Gen Z. Due genitori noti, che le hanno trasmesso la passione per la Settima Arte: la mamma è la Winslet, il papà il regista Jim Threapleto, ex marito dell’attrice. Le nozze tra Kate e Jim sono state celebrate due anni prima della nascita di Mia, nel novembre del 1998. La coppia ha divorziato nel 2001.

Da bambina sognava di fare la biologa marina, ma a soli 13 anni chiede di iniziare a studiare recitazione, vuole seguire le orme di mom, la sua prima sostenitrice e fan.

L’esordio cinematografico avviene nel 2014 con la pellicola Le regole del caos. Nel cast c’è pure mamma Kate, che interpreta Sabine De Barra. Il primo ruolo di rilievo per la primogenita della Winslet arriva nel 2020 ed è quello di Alma nel film thriller Shadows, per la regia di Carlo Lavagna.

Due anni dopo Mia è nella serie Tv Le relazioni pericolose. E poi nella serie antologica I Am…, più precisamente nell’episodio I Am Ruth. Qui Kate e Mia sono madre e figlia anche davanti alla cinepresa.

Nel 2023 Kate Winslet vince il BAFTA TV Award come “migliore attrice protagonista” per la sua interpretazione in I Am Ruth. E alla premiazione arriva con Mia: la complicità tra le due è evidente… fanno a gara di bellezza e di talento.

Sempre il 2023 recita in Firebrand, opera diretta da Karim Aïnouz tratta da La mossa della regina, romanzo di Elizabeth Fremantle, con Alicia Vikander e Jude Law, e nella serie Tv The Buccaneers, nel ruolo di Honoria Marable.

Un passo dopo l’altro, senza battute d’arresto. L’anno successivo Mia Threapleton è in Scoop, diretta da Philip Martin.

Ora Cannes è per lei un salto in prima linea con la benedizione di Wes Anderson ne La trama fenicia, dal 28 maggio in Sala, al fianco di un cast stellare con Benicio del Toro, Tom Hanks, Bryan Cranston, Scarlett Johansson e Michael Cera.

Mia presto tornerà anche nella seconda stagione di The Buccaneers, la serie-evento tutta al femminile, ispirata all'omonimo e ultimo romanzo incompiuto della scrittrice Edith Wharton dove un gruppo di giovani ragazze americane, fa esplodere la Londra del 1870, dando così il via a un duello culturale anglo-americano.

Sempre più occhi puntati su di lei. Per Mia il passaggio sulla Montée de marches funzionerà da vero trampolino di lancio?

