Nel 2026 Jimmy Choo, brand cult celebrato dal “Il Diavolo veste Prada” e “Sex and the City”, compie 30 anni

Trent’anni e non sentirli.

Jimmy Choo festeggerà il suo trentesimo in grande stile, confermandosi non solo un brand iconico, ma anche un simbolo glamour grazie a un lungo legame con il cinema e le serie TV.

Difficile pensare a Jimmy Choo senza evocare immediatamente i tacchi sfoggiati da Carrie Bradshaw in Sex and the City, o i look sofisticati di Miranda Priestly ne Il Diavolo veste Prada, pellicola cult il cui attesissimo sequel è previsto per il 2026. Non è un caso che anche And Just Like That…, seguito di Sex and the City, abbia riportato in auge le iconiche décolleté e i sandali firmati Choo.

Per celebrare questo importante compleanno, la maison ripercorre i suoi esordi con una capsule collection: "THE ARCHIVE: 1997 – 2001".

Una riedizione che trae ispirazione dai primi cinque anni del brand, un periodo fondativo in cui ogni creazione ha contribuito a delineare uno stile unico e immediatamente riconoscibile.

Le origini

Jimmy Choo nasce come progetto tra il designer malese Jimmy Choo e l’editor di moda Tamara Mellon, allora fashion editor di Vogue UK.

La visione era chiara: portare l’eleganza artigianale delle scarpe su misura a una clientela più ampia, pur mantenendo un’impronta couture.

I primi modelli furono prodotti in una piccola bottega di East London e si distinguevano per il loro design innovativo e le linee ultra glamour.

La vera svolta arriva negli anni 2000, quando il brand diventa un cult grazie alla serie Sex and the City, dove Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker, pronuncia la famosa frase: “I lost my Choo!”.

Nel 2011 Jimmy Choo viene acquistato dalla Labelux Group e, successivamente, nel 2017 entra a far parte del colosso Michael Kors Holdings, ora Capri Holdings. Negli anni il brand ha saputo reinventarsi lanciando linee di borse, occhiali e profumi, mantenendo però immutata la sua impronta distintiva.

Oggi la direzione creativa è affidata a Sandra Choi, nipote dello stesso Jimmy Choo, che continua a interpretare l’essenza del marchio tra sneakers gioiello e borse iconiche.

I 30 anni di Jimmy Choo: 1996-2026

Per celebrare i 30 anni, Jimmy Choo ha annunciato una serie di eventi esclusivi, collezioni celebrative e collaborazioni speciali con designer emergenti.

In calendario anche una mostra itinerante che ne ripercorrerà la storia, dai primi schizzi su carta fino ai look indossati sui red carpet più prestigiosi.

