Pronta la terza stagione di And Just Like That…, la terza stagione del sequel di Sex and The City e a New York sfilano le protagoniste della serie Tv. I look? Pazzeschi e parleranno da soli, in 12 episodi!

A Manhattan brillano le star di Sex and The City con la nuova stagione di And Just Like That…, giunta al terzo capitolo. L’attesissimo ritorno della serie tv, 12 episodi che usciranno in Italia il 30 maggio, porta le protagoniste a illuminare la città nella giornata di tour promozionale, con la loro bellezza, ma soprattutto con i loro look.

La città diventa una passerella a cielo aperto. Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon (e non solo) sfilano prima tra le vie e poi sul red carpet del Crane Club, tornando a scaldare i cuori con il sequel del grande successo degli Anni 90 e 2000, Sex and the City.

Il cast di And just Like That... alla première della terza stagione, sul red carpet del Crane Club a New York Credit: Getty Images

La moda? Una narrazione dai look pazzeschi

Carrie Bradshaw e le sue migliori amiche confermano che la moda non è mai solo un accessorio, ma un linguaggio per parlare alla gente ed esprimere se stesse: è una vera e propria narrazione che, spesso, esprime molto più dei dialoghi dei personaggi della serie.

Sarah Jessica Parker, la tanto amata Carrie Bradshaw, al photocall della première sfoggia una creazione blu di Vivienne Westwood, che strizza l’occhio al suo personaggio e all’abito da sposa firmato dal brand inglese indossato, nella prima trasposizione cinematografica della serie, al matrimonio saltato con Mr. Big.

Sarah Jessica Parker in Vivienne Westwood Credit: Getty Images

Impeccabile e bon ton come da copione, Kristin Davis sorride ai fotografi brillando in un abito di Rachel Gilbert: decorazioni floreali, perline e punti luce per il tubino in pieno stile Charlotte York, che fa apparire l’attrice come un diamante.

Kristin Davis in Rachel Gilbert Credit: Getty Images

Sul piccolo e grande schermo la conosciamo come l’avvocato minimalista e dall’animo ribelle. Cynthia Nixon, alias Miranda, è regale in Richard Quinn con un abito dal taglio imperiale verde acqua che gioca perfettamente con i suoi capelli rossi.

Cynthia Nixon in Richard Quinn Credit: Getty Images

Abito super mini e scintillante firmato Stella McCartney per un’altra delle protagoniste della saga, Nicole Ari Parker, che nella serie interpreta la documentarista Lisa Todd Wesley.

Nicole Ari Parker in Stella McCartney Credit: Getty Images

Elegantissima, in un abito dallo stile classico, Sarita Choudhury, nella serie Seema Patel - una real estate broker - in una mise total black griffata Magda Butrym, che insieme a Nicole e alle tre capostipiti della saga più fashion della tv e del cinema, conferma l’allure glamour del nuovo capitolo di And Just Like That…

Sarita Choudhury in Magda Butrym Credit: Getty Images

Fashioniste di X-Style, siete pronte a seguire le avventure, e i look, di questa nuova stagione? Occhi aperti!

