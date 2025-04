Jasmine Paolini vince in naturalezza tra tennis e moda

Sul campo di Stoccarda, ai Wta 500, ha dimostrato ancora una volta tutta la sua grinta. La stessa che l’anno scorso l’ha portata a vincere con Sara Errani la prima medaglia d’oro nella storia del tennis ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ma Jasmine Paolini non è solo dritti vincenti e recuperi spettacolari: la sportiva di Castelnuovo di Garfagnana, Toscana, sta diventando un’icona di stile, come molti suoi colleghi tennisti.

Credit: Getty Images

Padre italiano di origini ghanesi e madre polacca, Jasmine ha iniziato a giocare a tennis a soli 5 anni incoraggiata da suo padre e soprattutto dallo zio. La sua carriera da professionista è iniziata nel 2011. Oggi occupa la sesta posizione nel ranking mondiale.

La sua presenza in campo è sempre discreta ma decisa, proprio come il suo approccio alla moda. È uno stile sobrio, il suo, ma autentico, e con quel tocco di personalità che non passa inosservato. Tanto che Golden Goose, dopo Jane Fonda l’ha scelta come volto per la campagna delle sneaker True-Star.

Non solo. Lo scorso gennaio, Jasmine è stata annunciata come nuova ambasciatrice di Dove, brand impegnato nella diffusione della “bellezza autentica”. E un mese dopo è diventata brand ambassador dei dispositivi intelligenti indossabili di Amazfit. Insomma, la sua figura spontanea e positiva è sempre più richiesta.

Credit: Getty Images

Il suo stile ne rivela l’essenza spontanea e positiva

Che sia sul campo da tennis o nei rari momenti mondani in cui la si vede, Jasmine non tradisce mai il suo stile. Fatto di completi funzionali che ne esaltano il dinamismo e l’agilità. I suoi outfit non prevedono fronzoli. Come in campo punta dritta al risultato, fuori dalla terra rossa sceglie capi che coniugano comfort e carattere: jeans, blazer, sneakers, abiti dai tagli minimal. Il risultato: un’eleganza sportiva coerente con la sua essenza sempre spontanea. Il segreto del suo successo? L’ha svelato lei stessa: “Divertirsi, affrontare le sfide con il sorriso”.