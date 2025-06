Heidi Klum inaugura la stagione del bikini e lancia un messaggio forte: la sensualità non ha età

Fisico scolpito, occhiali da diva e attitudine da rockstar. Se qualcuno si stava chiedendo chi avrebbe alzato l’asticella dello stile alle porte dell’estate 2025, la risposta è arrivata forte e chiara: Heidi Klum. Una colonna portante del fashion system. La supermodella tedesca naturalizzata statunitense ha fatto il pieno di like (e di glam) con uno scatto “selvaggio” a bordo piscina sotto il solleone di Los Angeles.

Foto tratta dal profilo Instagram di Heidi Klum

Fasciata da un bikini audace bianco e nero con sovrapposizioni sia sul top a triangolo che sullo slip, Heidi - 52 anni compiuti il primo giugno - dimostra che il tempo per lei sembra non passare. A colpire, però, non sono solo le curve della modella-conduttrice, ma quel suo fascino da vera regina delle passerelle che mantiene anche in situazioni più informali e che diventa un invito, un esempio da seguire. Con i capelli lasciati al naturale, il sorriso spontaneo e le braccia aperte, la Klum lancia infatti un messaggio potente di body positivity: la sensualità non ha età e si è libere di mostrarsi per come si è. Sempre. Anche dopo i 50 anni.