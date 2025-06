La bella stagione si preannuncia un’esplosione di suoni, colori e tendenze. Ecco le mete più in voga e i suggerimenti per essere à la page

L’estate 2025 si preannuncia un’esplosione di suoni, colori e tendenze.

Calato, ormai da qualche tempo, il sipario sul famosissimo Coachella che ha consacrato l’estetica Y2K Anni 90 quale must-have di stagione, sono tantissime le località balneari e non che si apprestano a farci vivere una stagione di emozioni sotto cassa.

Ma quali sono le mete più in voga per questi pellegrinaggi sonori che non possono ormai fare a meno della moda?

Noi di X-Style digital, ne abbiamo selezionati alcuni e con essi abbiamo pensato di proporvi degli abbinamenti di stile per non passare inosservati tra la folla che danza.

Courtesy Press Office

Dove, come e quando: look ed emozioni sotto cassa in Italia

Fino al 15 luglio gli I-Days sono di scena nel capoluogo lombardo animando con una line-up più internazionale che mai, da Dua Lipa ai Duran Duran, i due ippodromi SNAI di Milano.

Gli accessori come occhiali da sole con intelligenza artificiale e impermeabili coloratissimi sono protagonisti dello stile di questi I-Days.

Credit: Getty Images

A Torino dal 4 al 6 luglio sarà invece il turno del Kappa Futurfestival, considerato una delle kermesse più importanti di musica elettronica in tutta Europa.

Il Parco Dora del capoluogo piemontese si appresta ad accogliere artisti di livello internazionale come Nina Kraviz, Carl Cox e Peggy Gou ma anche un tripudio di zaini di tutte le forme e i colori per affrontare queste lunghe giornate all’aperto.

Credit: Press Office

La splendida Valle d’Itria in Puglia torna ad essere la scenografica perfetta del sound del Polifonic che dal 23 al 27 luglio, tra masserie e spiagge, torna dove tutto è cominciato.

Con una line-up che mescola artisti internazionali, emergenti e nomi italiani: da Honey Dijon e il francese Laurent Garnier a Batu e Shanti Celeste, il Polifonic invita i partecipanti a seguire un dress code che ormai è sempre lo stesso: costume, copricostume, bandana e tanta voglia di ballare.

Credit: Courtesy Press Office

E all’estero…

In una delle località più chic della Costa Azzurra torna il sound ricercato de La Crème Festival.

A Villefranche-Sur-Mer dal 20 al 22 giugno, la manifestazione è pronta ad invadere il cuore della cittadella (anche conosciuta come la “Sesta Terra” per la particolare somiglianza con i borghi del Parco Nazionale delle Cinque Terre), e sulla rinomata spiaggia delle Marinières, nota per la sua atmosfera boho-chic e le numerose campagne di moda che lì sono state ambientate.

Gli accessori irrinunciabili per partecipare all’evento si rivelano gli alleati più fedeli contro le alte temperature: un cappello di paglia e un ventaglio.

Credit: Courtesy Press Office

Per gli amanti dell’EDM il Place to be è sempre e solo uno: il Tomorrowland che, con il suo magico mondo visionario e coinvolgente, è pronto a tornare nella sua Boom in Belgio per due weekend all’insegna di emozioni uniche dal 18 al 20 e dal 25 al 27 luglio.

Il tema di quest’anno, “Orbyz”, si prepara a trasportare i partecipanti in un universo ghiacciato dove una comunità nascosta emerge per la prima volta dopo secoli di isolamento. Questo mondo incantato è illuminato da cristalli rossi, potenti fonti di energia e luce, protagonisti scenografici e della narrazione che accompagna l’intero evento.

Parola d’ordine per partecipare è: brillare, ciascuno di luce propria.

Leggi anche:

Giornata internazionale dello Yoga: ecco gli Yoga Festival d’estate

Cappelli di paglia, l’accessorio cult dell'estate: come sceglierlo?