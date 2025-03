Festa della donna, 5 personaggi femminili del cinema da cui trarre ispirazione

Tra le ultime uscite, il cinema ci ha regalato ritratti di donne straordinarie, capaci di sfidare le convenzioni, riscrivere il proprio destino e mostrarci nuove prospettive di forza, indipendenza e complessità. Ecco cinque protagoniste che non solo raccontano storie potenti, ma offrono anche modelli di ispirazione in modi diversi.

Elphaba – La Strega Buona di Wicked

Il musical da record ha conquistato il grande schermo e ha ottenuto ben 10 nomination agli Oscar, confermando il suo impatto culturale. Ma Wicked non è solo una fiaba rivisitata: è la storia di una ragazza emarginata per il colore della sua pelle (verde, in questo caso) e costretta a difendere la propria verità in un mondo che la vuole diversa.

Elphaba, interpretata da Cynthia Erivo, lotta contro il pregiudizio, le etichette e il potere corrotto, dimostrando che non dobbiamo mai lasciare che gli altri definiscano chi siamo. Una storia di resistenza e autodeterminazione che ci ricorda che essere "diversi" può essere una forza, non una condanna.

Bridget Jones – Il ritorno dell’anti-eroina più amata

Bridget è tornata! Bridget Jones: Un amore di ragazzo, il nuovo capitolo della saga, è nelle sale e la nostra eroina, ora cinquantenne, si trova di nuovo alle prese con il caos della vita. Ma questa volta il dilemma amoroso si sposta: Bridget è divisa tra un toyboy trentenne e una nuova avventura sentimentale inaspettata.

Perché continua a ispirarci? Perché Bridget è autentica, imperfetta e straordinariamente umana. Non cerca di essere diversa da ciò che è, e ci insegna che non esiste un’età giusta per innamorarsi, cambiare e ricominciare.

Demi Moore in The Substance – Il corpo e la paura di invecchiare

Una performance da brivido per un film che ha fatto discutere. Demi Moore, icona di Hollywood, interpreta una donna che si sottopone a un trattamento sperimentale per mantenere la giovinezza… con conseguenze inquietanti.

Ma The Substance non è solo un horror. È una riflessione spietata sul ruolo del corpo femminile nella società e sulla pressione che le donne subiscono per restare giovani, belle e desiderabili. Il film ha sollevato molte polemiche anche per l’Oscar mancato di Demi, superata dalla 25enne Mikey Madison. Un’amara conferma di un’industria che fatica ancora a dare spazio alle attrici over 50. Un personaggio potente che costringe a guardare in faccia le contraddizioni del nostro tempo.

Gal Gadot – Una Regina Cattiva tutta nuova in Biancaneve

Il classico Disney torna al cinema il 20 marzo con una sceneggiatura firmata Greta Gerwig e un cast d’eccezione. Ma questa volta, gli occhi sono tutti puntati sulla Regina Cattiva, interpretata da Gal Gadot.

Perché dovremmo ispirarci a lei? Perché i cattivi, spesso, sono i personaggi più complessi e affascinanti. E questa Regina, a quanto pare, non sarà solo una villain monodimensionale, ma un personaggio con motivazioni profonde e una storia da raccontare.

A volte, le donne più interessanti sono quelle che sfidano gli schemi, si appropriano del loro potere e non hanno paura di essere ambiziose.

Kate Winslet in Lee Miller– Il coraggio di una fotografa rivoluzionaria

Pochi sanno che prima di diventare una delle fotografe più importanti della Seconda Guerra Mondiale, Lee Miller era una modella. Il film Lee Miller, nelle sale italiane dal 13 marzo, racconta la sua incredibile trasformazione: da icona di bellezza a corrispondente di guerra.

Miller ha documentato i campi di concentramento e la devastazione post-bellica con una forza straordinaria, cambiando per sempre il mondo del fotogiornalismo. La sua storia ricorda l’importanza di non rimanere costrette in un ruolo: ci si può reinventare, prendere il controllo della propria vita e trovare il coraggio di raccontare la verità. A qualsiasi punto della vita.