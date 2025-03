Mikey Madison, l’Oscar a 25 anni come Grace Kelly

Hollywood ama le storie di riscatto, di successi inaspettati, di outsider che sovvertono i pronostici. E la notte degli Oscar 2025 ha avuto la sua grande sorpresa: Mikey Madison, 25 anni, ha vinto il premio come Miglior attrice protagonista, battendo la favorita Demi Moore, candidata per il film The Substance. Un trionfo inaspettato che ha lasciato la platea per un attimo senza parole, prima di esplodere in un applauso per la giovane attrice che fino a poco tempo fa considerava il cinema una realtà lontana, quasi inaccessibile.

Un trionfo inaspettato

"Sono cresciuta a Los Angeles, ma Hollywood sembrava così lontana", ha detto emozionata dopo aver ricevuto la statuetta con in mano il premio che ha ufficialmente consacrato il suo talento. Madison è la più giovane attrice in oltre un decennio a vincere un Oscar. Prima di lei, l’ultima a ottenere un riconoscimento così importante a un’età così giovane era stata Jennifer Lawrence, che nel 2013 aveva trionfato con Il lato positivo a soli 22 anni.

La sua vittoria è legata alla straordinaria interpretazione in Anora, il film di Sean Baker, vincitore della Palma d’Oro a Cannes, in cui interpreta Ani, una sex worker russa che si fidanza con un oligarca. Un ruolo fisico ed emotivamente intenso, per il quale ha dovuto studiare il russo e perfezionare l’accento di Brooklyn. Per prepararsi alla parte, ha trascorso del tempo con sex worker reali, documentandosi sulle loro esperienze, e ha voluto girare da sola tutte le scene d’azione, senza controfigure.

Domenica 2 marzo, nel suo discorso dopo la premiazione, ha voluto riconoscere e ringraziare proprio la comunità delle sex worker, definendo l’aver lavorato con loro nella preparazione del film come «uno dei punti più alti di questa esperienza incredibile».

Dagli esordi alla consacrazione: la carriera di Mikey Madison

Nata e cresciuta a Los Angeles, Mikey Madison non è stata una bambina prodigio del cinema. La sua prima passione era l’equitazione, sport che ha praticato a livello agonistico. L’idea di tentare la carriera di attrice è arrivata quasi per caso, ispirata dal matrimonio di sua sorella con uno sceneggiatore. Da quel momento, Madison ha iniziato a costruire il suo percorso, senza spinte familiari nel settore ma con determinazione e talento.

Il suo primo ruolo importante è stato quello di Max Fox nella serie FX Better Things (2016-2022), dove ha interpretato la figlia maggiore della protagonista. Il suo ritratto di un’adolescente ribelle e sarcastica ha conquistato il pubblico, dimostrando la sua capacità di interpretare personaggi complessi e sfaccettati.

Nel 2019, è arrivata la svolta con il cinema: Quentin Tarantino l’ha scelta per il ruolo di Susan "Sadie" Atkins, una delle seguaci di Charles Manson in C’era una volta a… Hollywood. Un ruolo breve, ma intenso, culminato in una delle scene più memorabili del film, che le ha permesso di attirare l’attenzione della critica.

Dopo Tarantino, Mikey Madison ha continuato a farsi notare nel cinema horror, interpretando Amber Freeman in Scream V (2022). La sua interpretazione disturbante e magnetica ha dimostrato ancora una volta la sua versatilità e soprattutto attirando l’attenzione di Sean Baker, che grazie a questo ruolo, l’ha scelta per Anora.

Le giovani attrici che hanno fatto la storia degli Oscar

Con questa vittoria, Mikey Madison entra a far parte del club esclusivo delle giovani attrici che hanno conquistato l’Oscar prima dei 30 anni. Hollywood ha sempre riservato un’attenzione particolare alle nuove stelle emergenti, e molte di loro, dopo aver stretto tra le mani l’ambita statuetta, sono diventate vere e proprie icone, lasciando un segno indelebile nella storia del cinema.

A inaugurare questa tradizione fu Janet Gaynor, che nel 1929 vinse il primo Oscar assegnato a un’attrice all’età di 22 anni. Audrey Hepburn, con la sua indimenticabile interpretazione in Vacanze romane, ottenne la statuetta a 24 anni, diventando sin da subito un’icona di eleganza e talento.

Grace Kelly, futura principessa di Monaco, conquistò l’Oscar a 25 anni per La ragazza di campagna, dimostrando che dietro il suo fascino glaciale si celava un’attrice di grande sensibilità.

Hilary Swank, nel 2000, sconvolse pubblico e critica con la sua interpretazione intensa in Boys Don’t Cry, vincendo l’Oscar alla stessa età di Mikey Madison. E poi c’è la già citata Jennifer Lawrence, che a soli 22 anni ottenne il riconoscimento per Il lato positivo, affermandosi come una delle attrici più influenti della sua generazione.

Il futuro di Mikey Madison

Se c’è un filo rosso che lega tutte queste attrici è la capacità di incarnare un’epoca e una sensibilità precise. Mikey Madison, con il suo percorso fuori dagli schemi e la sua interpretazione in Anora, sembra destinata a seguire la stessa scia. E, ora, con un Oscar in mano a soli 25 anni, viene naturale chiedersi: quale sarà il suo prossimo grande ruolo?