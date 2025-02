Torna in sala il film con Renée Zellweger, pasticciona per copione, elegante sui red carpet

Il quarto capitolo della saga dell’eroina pasticciona Bridget Jones arriva in sala in anteprima per San Valentino e poi dal 27 febbraio.

Renée Zellweger riporta in scena la giornalista tv romantica e goffa che abbiamo conosciuto nel 2001 ne il Diario di Bridget Jones e che ora è cresciuta. Dopo il primo film, Che pasticcio Bridget Jones e Bridget Jones’ baby, la tanto amata single incallita che ha reso il pigiama un must dei guardaroba più fashion, torna a trovarci con Bridget Jones – un amore di ragazzo.

Rimasta vedova quattro anni prima, dopo la tragica scomparsa di Mark Darcy durante una missione umanitaria in Sudan, Bridget, cinquantenne, è ora una madre single che si destreggia tra il lavoro e la crescita dei suoi due figli, Billy, di 9 anni, e Mabel, di 4. Sebbene circondata dall'affetto dei suoi amici di sempre e persino dall'ex amante Daniel Cleaver (Hugh Grant), Bridget si trova in un periodo di stasi emotiva e cerca di trovare una nuova strada per sé e per i suoi cari. Decide quindi di rimettersi in gioco e in un tentativo moderno di ritrovare la felicità, si avventura nel mondo delle app di incontri, dove viene subito affascinata da Roxster (Leo Woodall) un giovane e intrigante corteggiatore. Tra il caos degli impegni lavorativi, la gestione dei bambini e i tentativi di una nuova relazione, Bridget si ritrova a combattere contro il giudizio delle "mamme perfette" alla scuola dei figli e a fare i conti con le preoccupazioni del piccolo Billy, che sente la mancanza del padre. In questo complesso equilibrio, la vita le riserva anche una serie di incontri bizzarri con il pragmatico insegnante di scienze di Billy (Chiwetel Ejiofor), aprendo la porta a nuove sfide e, forse, a nuove possibilità di felicità. Ce la farà a trovare la serenità?

Certo è che durante i red carpet delle première, Renée Zellweger è apparsa radiosa e in forma smagliante. A Londra avvolta in un abito fucsia primaverile. Mentre a Parigi, un abito aderente di pizzo nero ha dato un tocco sexy e provocante alla figura dell’attrice…pronta a tornare pasticciona, solo per copione.