Demi Moore, la rivalsa dell'attrice verso l'Oscar

Dura Hollywood, a volte. Ci sono voluti più di 40 anni di carriera a Demi Moore per essere riconosciuta come attrice di serie A, ritirare il primo premio che conta - un Golden Globe come Miglior attrice protagonista per la sua performance incredibile (e inquietante) nel body horror The Substance – ed essere in corsa per l'Oscar come Migliore attrice.

Il film, uscito a fine ottobre 2024, torna in sala dal 6 febbraio 2025. The Substance ci proietta nel mondo di Elisabeth Sparkle, ex star di Hollywood che allo scoccare dei 50 anni vede la sua carriera ormai al capolinea. Quanto è disposta a mettere in gioco per non essere dimenticata?

Straordinaria e coraggiosa l’interpretazione della Moore nel ruolo della star in cerca di una nuova giovinezza Elisabeth Sparkle. Un periodo d’oro per l’attrice che Giorgio Armani ha voluto nella front row della sua sfilata Haute Couture a Parigi dove ha festeggiato i vent’anni di Armani Privé.

E sempre Armani l’ha vestita per i Golden Globe con uno splendido abito Haute Couture color platino, una creazione di eleganza assoluta a metà tra un’idea futurista e la vecchia Hollywood.

Memorabili le parole di Demi alla cerimonia di premiazione: «Vi lascio con una cosa che The Substance mi ha insegnato per quei momenti in cui non ci sentiamo all'altezza, mai abbastanza brave, belle, giovani o di successo. Una donna su quel set mi ha detto che il punto è che non si è mai abbastanza, che non saprai mai quanto vali se continui a misurarlo, se continui a focalizzarti su dei metri di misura». E poi ha chiuso sottolineando: «Il premio che ricevo celebra la passione, l'anima che metto in questa professione che amo e che è la mia vita». Forza Demi, il 2 marzo è vicino. E chissà che anche il sogno dell’Oscar non diventi realtà.