Doechii, chi è la rapper statunitense che sta conquistando la moda

“La mia ansia non riesco a scrollarmela di dosso”, canta Doechii in Anxiety, brano diventato virale su TikTok e che ora sta conquistando anche le radio italiane. Dentro ci sono le paure, le insicurezze e la sensazione di essere ingabbiati nei propri pensieri. Sarà per questo che la rapper piace così tanto alla Gen Z e ai teenager in piena turbolenza emotiva. Ma non solo. Doechii è la promessa del 2025. E il suo nome è da tenere d’occhio non solo per la musica rap e R&B. Già, perché la giovane cantante americana si sta facendo largo anche nella moda.

La scalata al successo fino alla vittoria ai Grammy

Credit: Getty Images

Jaylah Ji’myah Hickmon nasce nel 1998 a Tampa, in Florida, e cresce con la madre soltanto. Durante l’adolescenza è vittima di bullismo ed è proprio in quegli anni difficili che nasce il personaggio di Doechii. Apre il suo canale online su Youtube, durante la pandemia, caricando video in cui si racconta liberamente e senza filtri: celebre fra tutti il resoconto del suo licenziamento nel 2020, pochi anni prima della fama.

Il suo esordio musicale arriva con due album, Coven Music Session, Vol. 1 (2019) e Oh the Places You’ll Go (2020), ma prima vera hit è del 2023. Si intitola What It Is, ottiene la certificazione di platino dalla Recording Industry Association of America e una candidatura agli MTV Video Music Awards come canzone dell’estate. Ormai Doechii è inarrestabile.

Continua a collezionare ascolti e riconoscimenti, fino ad arrivare ad agosto 2024, quando pubblica il suo terzo album, Alligator Bites Never Heal. Il progetto riceve tre candidature ai Grammy Awards 2025 nelle categorie miglior album rap, miglior artista esordiente e miglior interpretazione rap. Un successo straordinario che culmina con la vittoria del Grammy come miglior album rap, terza donna a ottenere questo riconoscimento dopo Cardi B e Lauryn Hill. A ritirare il premio si presenta vestita Thom Browne.

Lo stile di Doechii è il mix perfetto tra streetwear e haute couture

Credit: Getty Images

Doechii ha un’estetica teatrale e audace, che spazia tra street style e haute couture e che sa attrarre maison e stilisti di tendenza. Nella Ville Lumière, alla Paris Fashion Week Womenswear Fall/Winter 2025-2026 è stata assoluta protagonista, con i suoi outift curati dallo stylist australiano Sam Woolf. Mise che hanno incantato e lasciato senza parole.

Da Schiaparelli ha indossato un white dress raccordato a mò di corsetto in denim sul busto insieme a maxi-cerchi dorati come pendenti, mentre da Chloé ha optato per uno splendido abito “boho bag lady chic”, presentandosi a piedi nudi e facendo discutere molto per la scelta azzardata. Da Tom Ford, Doechii ha ammaliato il pubblico, presentandosi con un body e una giacca piumata dopo essersi cambiata in fretta e furia in macchina dopo la sfilata di Acne Studios. Dulcis in fundo, lo sfarzoso abito couture giallo di Valentino che ha indossato per “Le Grand Diner du Louvre”: una vera e propria dichiarazione di stile per affermare la sua presenza a Parigi.

Credit: Getty Image

Doechii ha presenziato anche alla Milano Fashion Week, dove ha aperto la sfilata dei gemelli Dsquared2 in occasione del 30esimo anniversario del brand, esibendosi in un vero e proprio live show con un look streetwear. In sintesi, il suo stile è una perfetta combinazione tra street-style e look androgini, elementi che Doechii riesce a coniugare perfettamente. E che dire degli accessori?

Il facetape che sfoggia in ogni occasione, ovvero l'accessorio per il face lifting senza chirurgia visto anche in passerella da Valentino, è ormai iconico.

Il successo di Anxiety: lo balla anche Will Smith

Il suo singolo appena uscito Anxiety non è proprio nuovo per i fan che la seguono dagli esordi. Il brano è stato in realtà rilasciato nel 2019, quando Doechii era indipendente, in un video su realizzato direttamente dalla sua camera da letto. Il trend è poi esploso grazie alla Gen Z sulle piattaforme social, spingendo la canzone sempre più in alto nelle classifiche globali. Perfino l’attore Will Smith ha contribuito al successo del singolo realizzandone una coreografia che è diventata virale sui social, facendo scatenare il web.

È un'artista completa, Doechii, camaleontica e coraggiosa. Piace perché riesce a incarnare mondi diversi risultando sempre molto credibile. E perché invita a essere se stessi. Sempre.