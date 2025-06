“Non ho mai avuto un uomo che si prendesse cura di me. Alessandro lo sta facendo”. La modella si concede di dire grazie al pilota che l’ha sostenuta in questi mesi difficili. Come lei, la principessa Kate, più solida insieme a William sulla strada della guarigione. Perché il principe azzurro non necessariamente è “Barbablu”

Ha tenuto duro ed è ancora alla ribalta, così forte da non avere paura di avere accanto qualcuno che la aiuta e la sostiene.

Bianca Balti, occhi azzurri, lineamenti perfetti, ma soprattutto un’energia vitale, schietta, autentica, si mostra sempre per quella che è, senza filtri, anche quando la vita mette davanti sfide che non solo vorremmo mascherare ma che sembrano impossibili da sostenere.

È il 19 settembre 2024 quando annuncia di avere un tumore ovarico al terzo stadio. Qualche tempo prima aveva scoperto di essere portatrice di una mutazione genetica pericolosa e si era sottoposta a una mastectomia preventiva.

Bianca, una guerriera che non ha paura di lottare contro una malattia che l'ha sorpresa, che ha cercato di metterla al palo, di annientarla ma che contrariamente ha fatto emergere tutta la sua forza e la sua resilienza, soprattutto perché al suo fianco ha una spalla forte su cui appoggiarsi e trovare sostegno, quella del compagno Alessandro Cutrera.

L’amore che sostiene

Sempre presente, mai invadente, Alessandro è diventato il punto fermo nella tempesta, l’uomo che sostiene questa donna magnifica, ogni giorno, con discrezione, rispetto e amore.

È lui la sua spalla, il suo rifugio, l’equilibrio che le permette di andare avanti.

Alessandro Cutrera sembra voler mantenere un profilo riservato e attento alla sua privacy. Di lui sappiamo che è un pilota automobilistico del Ferrari Challenge, il campionato monomarca nato nel 1993 e che si occupa di investimenti.

Una riservatezza, la sua, che non gli impedisce comunque di apparire nelle storie e nelle foto pubblicate dalla modella sui suoi profili social.

Felici e complici, legati da un amore e un sostegno reciproco che diventa forza anche nei momenti più duri.

Un amore nato quasi per caso. Bianca e Alessandro si sono conosciuti nel 2024 durante una passeggiata al mare. A raccontare il loro primo approccio proprio la top model, che in un’intervista ha spiegato: “Lui proprio mi piaceva da subito, ma avevo appena detto alle mie amiche che per un anno non sarei stata con nessuno. Quindi, per dimostrare di essere forte anche in questa cosa, non l’ho baciato subito”. Poi, però, è stato impossibile resistere...

Bianca Ambasciatrice di resilienza

In uno dei suoi ultimi post su Instagram Bianca si dice onorata di essere diventata ambasciatrice di autenticità e inclusione per gli Hummingbird Fashion Awards, un evento emergente nel panorama della moda globale, previsto per il 9 dicembre 2025 alla Jahrhunderthalle di Francoforte, in Germania.

E forse è proprio questa sincerità che diventa forza e tiene Bianca ancora alla ribalta insieme al coraggio di essere se stessa, anche quando tutto sembra crollare.

Come Kate e William

Una storia d'amore quella di Bianca e Alessandro che ricorda quella tra Kate Middleton e il Principe William, in un altro scenario, con un’altra narrazione, ma con la stessa intensità: quella di un amore che non traballa, nemmeno di fronte alla malattia.

È il 22 marzo 2024 il giorno dell’annuncio del cancro. L’immagine di Kate è pallida e composta , mentre dagli schermi pronunciava parole fatali, senza quasi mai cedere all’emozione. E poi, 10 mesi dopo, a metà gennaio 2025, annuncia che il “tumore è in remissione”.

William in tutto questo tempo è rimasto accanto alla sua Kate con compostezza e dedizione, mentre il mondo osservava e aspettava notizie sulla sua salute.

Allo stesso modo, Alessandro resta al fianco di Bianca, lontano dai riflettori, ma con la stessa protezione che solo un Principe Azzurro sa dare.

