Love is in the air. Cuori che diventano bags-to-have, charms, scarpe da indossare o regalare (anche a se stesse) per San Valentino da sfoggiare a una cena galante proprio nel giorno degli innamorati o a un primo appuntamento. Per sorprendere, sedurre, giocare all’amore a partire dal look.

Le maison celebrano l’amore con accessori che diventano veri statement di stile: dalle iconiche borse di Moschino, Alaïa, Coperni e Bulgari, alle décolleté romantiche di Roger Vivier, fino ai gioielli simbolici come la spilla di Louis Vuitton e il braccialetto firmato Valentino.

Rosso passione, ma non solo, nelle forme arrotondate di questi pezzi irrinunciabili, divertenti, gioiosi. Vere e proprie dichiarazioni romantiche e ironiche. Accessori perfetti per aggiungere un tocco couture agli outfit il 14 febbraio e, perché no, oltre. Del resto, si sa, l'amore non passa mai di moda.