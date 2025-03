Carla Bruni statuaria da Tod’s

Una Carla Bruni trasformata in una vera e propria installazione artistica. Così Tod’s accoglie all’ingresso del Padiglione d’Arte Contemporanea gli ospiti della sua sfilata: la metamorfosi dell’ex première dame de France in statua vivente simboleggia il concetto dell’intelligenza artigianale contro il fast fashion. Con un ago e il filo nella cruna si erge in alto indossando un lungo abito composto da strisce di pelle dalle diverse nuances di marrone sulle note del mocha mousse. La Bruni è apparsa come una statuaria presenza che ben rappresenta l’immagine a cui tutti ricolleghiamo il volto dell’ex top model. Il tributo all’artigianalità è firmato dall’artista Nelly Agassi.

Anche l’attrice Keira Knightley sedeva tra le prime file della sfilata di Tod’s, sfoggiando un abito total white della collezione primavera-estate del brand, in contrasto con le décolleté e la maxi clutch nere, optando così per un look all’insegna della semplicità, senza troppi fronzoli. La super star del k-pop Hyunjin alla corte di Donatella Versace.

In uno dei depositi dei tram nel centro milanese, alla sfilata di Versace era presente la star mondiale del k-pop Hyunjin, membro della boy band sudcoreana Stray Kids. Il cantante K-pop - quasi 25 milioni di follower - ha sfoggiato un blazer in pelle viola abbinato agli stivaletti chealsea a punta pitonati della nuova collezione del brand. Per lui bagno di folla prima dello show e l’abbraccio di Donatella Versace.

Altro nome importante presente nel front-row la direttrice di Vogue Usa, Anna Wintour, in un elegante trench rosso cadmio. Lei è immancabile.

L’audace look di Annalisa in Roberto Cavalli

Nel front-row di Roberto Cavalli, ecco la cantante Annalisa in un completo giacca-pantalone rosso acceso di serpente e come make up l’iconico cat eye, con una linea di eyeliner sottile verso l’alto. Come dire… attirava davvero tutti gli sguardi! Anche Chiara Ferragni, in pieno rilancio, ha assistito alla sfilata con la sorella Valentina. L’influencer ha optato per un completo, nel suo caso giacca-gonna, sempre in serpente sui toni più chiari.

Presente anche la cantante Clara che ha sfoggiato un seducente abito nero composto da lacci intrecciati che lasciavano intravvedere la silhouette sottostante.

Olivia Palermo in total-white da Sportmax

Tra le prime fila della sfilata, l’incantevole attrice e modella Olivia Palermo, che ha sfoggiato un look total black composto da un blazer dalla vestibilità rilassata e una gonna lunga aderente, abbinati a uno stivale a sua volta nero.

Si vedono Dean&Dan, ma della coppia DiCaprio e Ceretti, per ora nessuna foto

Non sono mancati ospiti importanti anche agli eventi della Milano Fashion Week. All’evento “Fiuggi Loved By Vogue” c’erano in prima linea i gemelli Dsquared2 Dean e Dan, reduci dalla grande sfilata-evento in cui hanno festeggiato i 30 anni del loro brand. I gemelli sono apparsi in un classico smoking, abbinato per l’uno ad una cravatta, per l’altro gemello a un papillon. Presente anche la top model Naomi Campbell in tutta la sua straordinaria bellezza, con un abito nero, trasparente sulle lunghezze e una maxi pelliccia bianca e Romeo Beckham, figlio di David, che nella Milano Fashion Week ha sfilato anche per Versace. Romeo ha optato per un look casual, con denim e maglia bianca.

Si dice che abbia presenziato anche la coppia formata dal premio Oscar Leonardo DiCaprio e dalla super top Vittoria Ceretti. Che la storia tra i due si stia facendo sempre più seria?