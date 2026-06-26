Volvo EX60, Roma accende la nuova elettrica svedese

La première romana della Volvo EX60 ha scelto lo Stadio dei Marmi del Foro Italico per una ragione precisa: parlare di futuro dentro un luogo che appartiene alla memoria. Il nuovo suv elettrico svedese e la Volvo EX60 Cross Country sono stati presentati fra statue, musica e coreografie, in una serata in cui la tecnologia è diventata spettacolo cangiante. Con un’idea di movimento: quello del corpo, quello dell’auto, quello di un marchio che vuole rendere l’elettrico meno astratto e più vicino alla vita quotidiana.

Volvo e Sport e Salute, un accordo sulla mobilità del benessere

La serata si è aperta con l’annuncio della partnership tra Volvo Car Italia e Sport e Salute, l'istituzione che promuove attività fisica e corretti stili di vita. L’accordo prevede una flotta di 30 auto Volvo per le esigenze di mobilità sostenibile dell’ente: modelli full electric come EX30 Cross Country ed EX90, accanto a XC60 e XC90 plug-in hybrid. La stretta di mano tra Michele Crisci, Presidente e Managing Director Volvo Car Italia, e Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato di Sport e Salute, ha dato al reveal della Volvo EX60 un significato più ampio del semplice debutto automobilistico.

Per Crisci il Foro Italico è un luogo di “Storia e rispetto per la tradizione, di stile inimitabile, di impegno e di visione”. Nepi Molineris ha scelto un’immagine ancora più netta: “Le statue del Foro Italico guardano idealmente verso il futuro”. Il marmo, per una volta, sembra perdere immobilità. Sport e innovazione migliorano il modo in cui ci si muove, ci si protegge, si attraversano i luoghi. È qui che Volvo EX60 trova la propria cornice: un’auto elettrica raccontata dentro un’idea di benessere quotidiano.