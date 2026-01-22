Valentino, gli abiti da sposa che hanno fatto sognare dive e regine

Con tracce di coriandoli addosso, il signor e la signora Aristotle Onassis (Jackie Kennedy) sono ritratti durante il loro matrimonio del 20 ottobre sull’isola privata di Onassis. Caroline Kennedy, 10 anni, è in piedi accanto a sua madre - Credits: Getty Images

Con Valentino non se n’è andato solo l’“ultimo imperatore” che creava gli abiti per passione, ma anche lo stilista che amava le donne, e che dalle donne era amato. Quelle per cui Valentino Garavani ha continuato a disegnare anche dopo il suo ritiro dalle scene, nel 2007, creando abiti preziosi per le sue celebri amiche di sempre. E proprio quelle dive, negli anni, hanno interpretato la sua passione attraverso i suoi colori.

Non solo l’iconico “rosso Valentino” con cui ha vestito l'intera Hollywood e il jet set internazionale, ma anche il bianco, quello che nel 1968 sfila con una collezione monocroma, la White Collection che ancora oggi resta il progetto più celebre del couturier. Lavorazione impeccabili, scelta attenta dei tessuti preziosi, inserti di pizzo, ricami con micro fiori, tulle e organza usati a profusione. Fa sorridere quello che dichiarò lo stilista prima del défilé: “Se fai qualcosa di sbagliato con il bianco… è un disastro”. Per poi aggiungere, dopo l’uscita dell’ultimo vestito: “Eccezionale”. È questo il momento in cui quel sogno fatto di passione e di bellezza, si è trasformato nel sogno del giorno più bello, quello che ogni donna immagina fin da quando è bambina. Così, nel corso della storia della maison del creativo, hanno scelto di andare all’altare indossando un capo del couturier dive e principesse da ogni parte del mondo.

L'abito a collo alto di Jacqueline Kennedy

Lo fece Jacqueline Kennedy, che con lo stilista aveva un rapporto di sincero affetto. Jacqueline Lee Bouvier incontra Valentino Garavani nel 1964, subito dopo l'assassinio del marito a Dallas, dopo che un completo in organza nera indossato da un’amica cattura la sua attenzione. Pochi giorni più tardi Valentino recapita nell’appartamento newyorkese di Jackie la sua collezione couture e lei acquista sei abiti bianchi e neri da indossare nel suo anno di lutto. È l’inizio di una lunga amicizia e di un sodalizio artistico che durerà tutta la vita.

Quando quattro anni dopo l’ex first lady sposò l’armatore Aristotele Onassis sull’isola greca di Skorpios, scelse di indossare uno dei modelli della storica no-colour collection, il numero 202. Sopra una casacca quasi castigata con il collo alto, addolcita dalle trasparenze floreali del pizzo; sotto una gonna morbida con leggerissime pieghe. L'eleganza e la regalità donata da quel capo fece entrare Garavani nell'Olimpo degli stilisti, tanto che immediatamente ne vennero richieste centinaia di repliche.

Il modello di Marie-Chantal di Grecia realizzato da 25 sarte

Le creazioni di Valentino sono sempre state amate da teste coronate di tutto il mondo, che hanno offerto un degno palcoscenico all’arte dello stilista nel loro giorno più bello. Marie-Chantal di Grecia, convolata a nozze con il principe ereditario di Grecia Pavlos a Londra nel 1995, sfilò di fronte a 1400 invitati con una creazione firmata Valentino straordinaria: un wedding dress tempestato di perle, realizzato da venticinque sarte in quattro mesi di lavorazione. Aderente e stretto in vita, con scollatura alta, lunghe maniche in pizzo e gonna con applicazioni floreali. E poi un velo in pizzo Chantilly lungo 4,5 metri e bordo smerlato, trattenuto da una tiara presa in prestito dalla suocera, la regina Anna Maria.