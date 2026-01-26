Trucco azzurro, come sfoggiare la sfumatura più cool su occhi e labbra

Le passerelle della Primavera-Estate 2026 hanno parlato chiaro. Dopo il rosa Barbie , il bordeaux e il butter yellow, il colore della prossima stagione sarà l'azzurro . Gli stilisti lo hanno declinato su abiti e accessori, e non solo: anche il make-up di occhi e labbra ha assunto sfumature indaco. Colore fino a poco tempo fa considerato un po’ vintage, legato all’immaginario degli Anni 70 e 80, quando trionfava sulle palpebre abbinato ad abbondante blush. A lungo ritenuto demodé e relegato al fondo del beauty case, ora torna protagonista, complici non solo le sfilate, ma soprattutto le case cosmetiche, che lo hanno inserito nel proprio portfolio sotto forma di ombretti, eye-liner e gloss cerulei. Anche gli ultimi trend report annuali attestano che è l’azzurro ghiaccio la sfumatura più ricercata sulle piattaforme online di scoperta visiva.

Ashish SS26; Private Policy SS26; L'Enchanteur SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Come tutte le tonalità decise, questa potrebbe destare inizialmente soggezione, specialmente ora che l’estetica clean va per la maggiore. Eppure, dando uno sguardo ai look proposti da make-up artist e designer per la primavera in arrivo, si intuisce che al trucco minimalista si sta affiancando un nuovo trend. Sarà che il beige ha un po’ stancato, ma è innegabile che nell’aria ci sia voglia di maggiore creatività e divertimento. Così, se L’Enchanteur, per esempio, ha optato per un ombretto dal finish coprente in una tonalità che ricorda il blu piscina (abbinato a lenti a contatto in pendant) Ashish ha invece proposto un eye look in cui il pigmento sembra steso con pennellate volutamente imprecise, enfatizzate da tocchi glitter.

Per ricreare un risultato simile, è importante iniziare con una base molto chiara o persino bianca, in modo che il colore risulti vivace, brillante e molto coprente. Poi, si può passare all’ombretto vero e proprio. Eye Wardrobe Palette Navy Noir di Victoria Beckham Beauty racchiude tre sfumature dalle diverse intensità, che permettono di modulare il colore a piacere, dandogli anche un tocco luccicante grazie alla presenza dell’argento iridescente. Extradimension Eyeshadow Lunar di Mac Cosmetics, dalla consistenza ibrida tra polvere e crema, regala invece un finish wet, molto intenso e luminoso.