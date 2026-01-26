Trucco azzurro, come sfoggiare la sfumatura più cool su occhi e labbra
Non solo nude: il viso torna a vestire anche tonalità vivaci e accese, dal cobalto al blu-denim, fino all’oltremare
Di Valentina Bottoni
Le passerelle della Primavera-Estate 2026 hanno parlato chiaro. Dopo il rosa Barbie, il bordeaux e il butter yellow, il colore della prossima stagione sarà l'azzurro. Gli stilisti lo hanno declinato su abiti e accessori, e non solo: anche il make-up di occhi e labbra ha assunto sfumature indaco. Colore fino a poco tempo fa considerato un po’ vintage, legato all’immaginario degli Anni 70 e 80, quando trionfava sulle palpebre abbinato ad abbondante blush. A lungo ritenuto demodé e relegato al fondo del beauty case, ora torna protagonista, complici non solo le sfilate, ma soprattutto le case cosmetiche, che lo hanno inserito nel proprio portfolio sotto forma di ombretti, eye-liner e gloss cerulei. Anche gli ultimi trend report annuali attestano che è l’azzurro ghiaccio la sfumatura più ricercata sulle piattaforme online di scoperta visiva.
Come tutte le tonalità decise, questa potrebbe destare inizialmente soggezione, specialmente ora che l’estetica clean va per la maggiore. Eppure, dando uno sguardo ai look proposti da make-up artist e designer per la primavera in arrivo, si intuisce che al trucco minimalista si sta affiancando un nuovo trend. Sarà che il beige ha un po’ stancato, ma è innegabile che nell’aria ci sia voglia di maggiore creatività e divertimento. Così, se L’Enchanteur, per esempio, ha optato per un ombretto dal finish coprente in una tonalità che ricorda il blu piscina (abbinato a lenti a contatto in pendant) Ashish ha invece proposto un eye look in cui il pigmento sembra steso con pennellate volutamente imprecise, enfatizzate da tocchi glitter.
Per ricreare un risultato simile, è importante iniziare con una base molto chiara o persino bianca, in modo che il colore risulti vivace, brillante e molto coprente. Poi, si può passare all’ombretto vero e proprio. Eye Wardrobe Palette Navy Noir di Victoria Beckham Beauty racchiude tre sfumature dalle diverse intensità, che permettono di modulare il colore a piacere, dandogli anche un tocco luccicante grazie alla presenza dell’argento iridescente. Extradimension Eyeshadow Lunar di Mac Cosmetics, dalla consistenza ibrida tra polvere e crema, regala invece un finish wet, molto intenso e luminoso.
Sfumature denim e cat-eye al contrario
Per un effetto più soft, Private Policy ha sfumato un delicato denim pastello (leit motiv della collezione) declinandolo anche sulla palpebra inferiore e ultimando con un tocco di mascara. Anna Sui è ricorsa alla stessa tonalità, abbinandola però a ciglia ton sur ton, in modo da accentuare l’ispirazione decisamente Seventies della sfilata.
Invece dell’ombretto, Bibhu Mopatra è ricorso a uno scenografico cat-eye al contrario, realizzato grazie a un tratto di kajal turchese che inizia dall’angolo inferiore dell’occhio per poi tracciare la codina verso l’alto. Chi è in cerca dell’esatta sfumatura blue-jeans, la troverà all’interno della palette Ombres G Denim Blossom di Guerlain, che racchiude proprio una tonalità ispirata alla tela di Genova, mentre Stylo Yeux Bleu Métal di Chanel ha una mina morbida e scorrevole che permette di delineare lo sguardo con estrema precisione.
Chi ama sperimentare oppure, semplicemente, desidera un particolare originale in vista di un evento speciale, può dare un tocco blu anche alla bocca, proprio come ha fatto Luar. Per un effetto sempre scenografico ma al tempo stesso portabile, invece del glitter si può ricorrere all’illuminante in crema, come Colour Stick Blu Medio di Byredo, da picchiettare delicatamente con le dita,per poi ultimare con un tocco di lip gloss azzurro traslucido, come Dior Addict Lip Maximizer Blue Mania di Dior, che ha anche un effetto rimpolpante.
