Sciarpe: l’accessorio che riscrive lo stile dell’inverno 2025-26

Morbide, avvolgenti, scenografiche o minimaliste: le sciarpe tornano protagoniste dell’inverno 2025-26 con una pluralità di forme e interpretazioni che le rendono molto più che un semplice accessorio per far fronte alla più fredda delle stagioni. Anzi, sulle passerelle delle sfilate più belle, diventano addirittura estensioni del look, dichiarazioni di stile che raccontano un modo preciso di affrontare – con coolness ed eleganza - le temperature basse. Dal nodo classico al modello extra-long fino a terra, passando per esplosioni cromatiche e tocchi di styling inaspettati, la parola d’ordine è una sola: personalità.

Il ritorno del nodo: la sciarpa come gesto di stile

Il gesto più semplice - annodare una sciarpa al collo - si trasforma in dichiarazione estetica. La maison Giorgio Armani sceglie il blu navy e il rigore di un’eleganza senza tempo, dove la sciarpa si fa tramite di discrezione e raffinatezza. Givenchy ribalta la regola e ne fa un esercizio di volumetria, esasperando le proporzioni per giocare con l’impatto visivo. All’opposto, Coperni riscrive la sensualità contemporanea con una sciarpa piccola e delicata, da portare con tubini a fascia super sexy. Il risultato? Uno styling potentemente evocativo.