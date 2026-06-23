L'estate italiana di Sammontana, il rito del gelato che si tramanda da 80 anni

L’estate è arrivata, la voglia di orizzonti e giornate infinite torna rievocando sensazioni inebrianti e familiari, come il brivido del vento caldo sulla pelle, il sapore del sale e, naturalmente, del gelato. Un sapore antico e fanciullesco che, da generazioni, è capace di trasportare in un solo attimo mente e corpo nell’universo della stagione calda, madeleine di un tempo felice, simbolo indiscusso di mare e allegria. Ed è proprio con un sorriso, immancabile e ormai iconico, che Sammontana quest’anno celebra 80 anni da protagonista nella storia delle estati italiane. Perché gustare un Cono 5stelle o addentare per la prima volta dopo il lungo inverno uno Stecco è diventato nei decenni una sorta di liturgia che si ripete sempre uguale ogni anno, dando il fischio d’inizio delle vacanze. Un’esperienza che appartiene a tutti e che, nonostante il mondo che cambia, attraversa le generazioni senza perdere il suo significato simbolico e il suo fascino.

La storia di un gelato con dentro un sorriso

Sammontana da otto decadi accompagna gli italiani nei lunghi mesi caldi portando con sé la gioia di assaporare qualcosa di buono, dolce, fresco e unico. Una storia nata nel 1946 a Empoli, quando la famiglia Bagnoli ha l’intuizione di trasformare un bar latteria in un luogo dove artigianalità e qualità diventano un unico gesto quotidiano. In quella gelateria di provincia nasce l'idea di industrializzare il gelato ma senza tradirne l'anima, mantenendo gusto, cremosità e accessibilità. Un’impresa nata all’insegna di tradizione, qualità ed esperienza ma anche di innovazione, modernità, voglia di crescere e di raggiungere traguardi sempre nuovi. Così il marchio nei decenni diventa sinonimo di gelato italiano e di tempo libero, di allegria e felicità. Per questo il logo ideato da Milton Glaser nel 1981, il gelato con il sorriso dentro, diventa subito iconico e il cono con la linguetta fuori un segno immediatamente riconoscibile da un capo all’altro delle coste italiane.