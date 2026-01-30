Jannik e Laila: lui perde e lei è assente

Jannik Sinner e Novak Djokovic si stringono la mano dopo la vittoria del tennista serbo alla semifinale maschile degli Australian Open 2026, Melbourne Park, 30 gennaio 2026, Melbourne, Australia – Credits: Getty Images

Delusione per l'altoatesino Jannik Sinner, tennista numero due al mondo, che vede sfumare la vittoria alla semifinale degli Australian Open 2026 di Melbourne contro Novak Djokovic. Il serbo ha trionfato con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 4-6 battendo l'azzurro e domenica 1 febbraio si prepara ad affrontare il numero uno al mondo Carlos Alcaraz.

Grande assente la fidanzata del grande sconfitto Jannik Sinner, Laila Hasanovic, che nelle stesse ore si trovava in Danimarca, nella sua città natale, impegnata con le sfilate della Copenaghen Fashion Week. La modella attira l’attenzione dei media anche a distanza: molti hanno fatto notare che i suoi impegni lavorativi, tra una sfilata per il marchio OpéraSport e un front row per il brand Airborne, l'hanno tenuta lontana dal suo compagno proprio nei momenti cruciali per lo sportivo.

Jannik e Laila, i momenti d’amore davanti ai riflettori

La mancata presenza della ragazza sugli spalti degli Australian Open fa discutere, anche perché negli ultimi mesi Laila è apparsa vicina al suo Jannik durante i match più importanti, momenti che hanno lasciato spazio anche al romanticismo a favore di telecamera.

Primo fra tutti quello in cui il fidanzamento tra i due, dopo settimane di rumour, era diventato ufficiale: il 27 ottobre scorso, dopo la vittoria del torneo di Vienna, nel suo discorso Jannik Sinner aveva ringraziato mamma Siglinde e papà Hanspeter, ma anche lei, Laila - per la prima volta seduta di fianco ai genitori del tennista - definendola “la sua fidanzata”. Un guizzo inaspettato per un campione che ha sempre amato tenere un low profile nella propria vita privata.

E poi il gesto dell’altoatesino che, l’11 novembre, a conclusione del match inaugurale delle ATP Finals di Torino, al centro del campo si era rivolto a Laila mostrando il polsino che creava la forma di cuore. Un altro passo avanti per lo sportivo nei confronti della sua fidanzata, che in quell'occasione era arrivata a Torino dopo un weekend di festeggiamenti sulle Dolomiti per il suo 25esimo compleanno.

Il 16 novembre, per la vittoria finale dello stesso torneo contro Alcaraz, è stato il momento di Laila di scendere in campo, in tutti i sensi: la modella era corsa ad abbracciare il numero uno insieme con il loro cagnolino Snoopy. Un’atmosfera intima che ha acceso i rumour sulla loro unione, alimentati ancor di più nei giorni scorsi quando è comparsa una storia sui social di lei che ha fatto parlare di possibili nozze.

Chissà se Laila in queste ore è già su un aereo per raggiungere il campione che oggi si è dimostrato, dopotutto, semplicemente umano.