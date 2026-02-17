Carnevale nei film: 5 titoli per celebrare la maschera e il doppio

Marie Antoinette (2006) - Credits Agf

Maschere, giocosità, un momento per dire la verità proprio perché si è nascosti. Il Carnevale esiste da secoli anche per ricordarci che l'identità non è un dato fisso, ma è una scelta, una performance, una negoziazione continua con il mondo e con noi stessi. E spesso risultiamo più autentici proprio quando ci copriamo il volto interpretando qualcun altro. Il cinema lo sa e lo riflette molto bene, soprattutto quando parla di doppio, di travestimento, di ciò che si cela sotto. Ecco cinque film per celebrarlo.

Casanova (2005)

Lasse Hallström ambienta la sua commedia romantica nel cuore del Carnevale di Venezia, e sceglie di farlo con tutta la leggerezza che la città lagunare sa concedere quando si maschera. Travestimenti e scambi di identità guidano l'intreccio amoroso di “Casanova”, moltiplicano gli equivoci, accelerano i colpi di scena. Heath Ledger interpreta il celebre seduttore con un'eleganza che non rinuncia all'ironia, mentre Sienna Miller costruisce un personaggio femminile che è tutt'altro che passivo. È scaltra, determinata, capace di usare il Carnevale come spazio di emancipazione prima ancora che di romanticismo. In questo film il Carnevale non è semplicemente una cornice spettacolare: è il meccanismo che permette alla storia di esistere. Senza la maschera, nessuno dei suoi amori sarebbe possibile.