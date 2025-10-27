Cosa rimane della Festa del Cinema di Roma 2025

Il film della regista taiwanese racconta la storia di Shu-fen, madre single alle prese con difficoltà economiche, depressione e il peso di crescere da sola due figlie: la ventenne I-Ann, dallo spirito ribelle, e la piccola I-Jing. Attraverso il punto di vista innocente della più giovane, il film indaga la fragilità dei legami familiari in una società in bilico tra tradizione e modernità, dove essere mancini è ancora demonizzato.

A vincere il premio come miglior film è La mia famiglia a Taipei di Shih-Ching Tsou, coproduzione anglo-franco-taiwanese dal respiro intimo e universale, che arriverà in sala a Natale.

A colpire di più quest’anno non sono state solo le star internazionali passate sul red carpet – da Angelina Jolie a Jennifer Lawrence – ma soprattutto la presenza viva e costante dei giovani: studenti, appassionati, futuri registi. La Festa si è trasformata in un laboratorio collettivo, termometro del cinema non solo del presente ma anche del futuro.

Cala il sipario sulla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma . Un anniversario tondo, festeggiato con numeri record (oltre 116 mila presenze, più di 430 proiezioni) e un fermento che ha coinvolto non solo il pubblico, ma anche chi il cinema lo fa, lo sogna o lo studia.

Jasmine Trinca, con il Premio "Monica Vitti" come miglior attrice, partecipa al red carpet della Cerimonia di Chiusura durante la 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma all’Auditorium Parco della Musica il 25 ottobre 2025 a Roma, Italia - Credits: Getty Images

La “nostra” Jasmine Trinca si aggiudica il premio come miglior attrice per Gli occhi degli altri di Andrea De Sica, un film ispirato al delitto Casati Stampa che mette in scena desiderio, potere e trasgressione. Le sue parole sul palco – «il cinema ci costringe all’empatia» – sono il cuore pulsante dell’edizione.

Anson Boon, con il Premio “Vittorio Gassman” come miglior attore, partecipa al red carpet della Cerimonia di Chiusura durante la 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma all’Auditorium Parco della Musica il 25 ottobre 2025 a Roma, Italia - Credits: Getty Images

Sempre nell’ambito della Festa, il 23 ottobre a Palazzo Ripetta si è tenuta la seconda edizione del Premio UNITA , unico riconoscimento italiano in cui gli attori premiano gli attori , con undici premi assegnati a interpreti del cinema e della serialità italiana. Una celebrazione della professione, ma anche un’occasione per rivendicare diritti e dignità del lavoro nel settore audiovisivo.

Il Premio del Pubblico Terna è andato a Roberto Rossellini – Più di una vita , documentario di Ilaria de Laurentiis, Andrea Paolo Massara e Raffaele Brunetti che restituisce il ritratto sfaccettato di uno dei maestri del cinema italiano.

Barbara Ronchi partecipa al red carpet della Cerimonia di Chiusura durante la 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma all’Auditorium Parco della Musica il 25 ottobre 2025 a Roma, Italia - Credits: Getty Images

Tra i vincitori, Barbara Ronchi e Francesco Gheghi per Familia, Francesco Di Leva e Tecla Insolia, il cast di Vermiglio, Dora Romano per Il treno dei bambini, Peppe Lanzetta per Parthenope e Tommaso Ragno, premiato per la sua interpretazione intensa e trasversale. A Lino Musella, il premio UNITA alla carriera.

La serata è stata anche un momento di denuncia: circa 200 tra attori, attrici e maestranze hanno sfilato insieme sul red carpet dell’Auditorium Parco della Musica per protestare contro i tagli al Fondo per il Cinema e l’Audiovisivo. Un comunicato, letto durante la cerimonia, ha espresso la preoccupazione del settore e la richiesta di un tavolo permanente con le istituzioni: «Non siamo privilegiati. Siamo lavoratori. E questo comparto è vitale per la cultura e l’economia del Paese».

I giovani e la linfa del futuro

La Festa ha parlato anche (soprattutto) ai più giovani: 10.265 studenti da tutta Italia hanno riempito le sale, partecipato ai laboratori e animato Alice nella città, la sezione parallela dedicata al pubblico under 25.

Il Miglior Film di Alice è My Daughter’s Hair di Hesam Farahmand, Miglior Opera Prima ad Anemone di Ronan Day-Lewis, Premio del pubblico a 2 cuori e 2 capanne di Massimiliano Bruno.

Red carpet che fa scintille

Ma se la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma ha raccontato storie forti, premiato giovani talenti e acceso i riflettori sul lavoro degli interpreti italiani con il Premio UNITA, anche la moda ha avuto il suo spazio da protagonista. Sul red carpet finale, sotto la pioggia e davanti ai flash, sono sfilati eleganza, personalità e qualche concessione al glamour più audace.

Ema Stokholma, conduttrice della serata conclusiva, ha scelto un look bohémien romantico firmato Etro: rouches, stampa floreale e onde naturali nei capelli per un effetto sofisticato ma spontaneo.