Dove trovare oggetti bizzarri e regali originali. Le 5 più belle camere delle meraviglie

C'è chi le chiama Cabinet de Curiosités, alla francese, chi Wunderkammer, alla tedesca. Sono quelle camere delle meraviglie, spesso nel cuore delle città, dove entrare, iniziare a curiosare, cercare il regalo perfetto per le persone più esigenti e poi perdersi. Luoghi nati nel Cinquecento quando i collezionisti erano soliti raccogliere oggetti straordinari e bizzarri - tra opere d’arte, reperti antichi e naturali recuperati durante qualche viaggio esotico - nei secoli sono diventati in certi casi veri e propri musei, fino a evolversi oggi in negozi in cui convivono brand di nicchia, oggetti e arredi di epoche e provenienze diverse che dialogando tra loro in un’atmosfera rilassata. Ambienti raccolti dove chi entra non desidera solo acquistare, ma lasciarsi ispirare. Quando ci si chiude alle spalle la porta di ingresso, inizia un viaggio sospeso nel tempo.

The Row, dove il design incontra la moda (Milano)

C’è un luogo a Milano dove il tempo sembra rallentare, e dove ogni oggetto racconta una storia. C’è da perdersi dentro The Row, tra vintage francese, modernariato del 900, artigianato internazionale e piccoli brand indipendenti. Tutto coesiste in un’atmosfera raffinata, perché ogni dettaglio è il risultato di una visione estetica precisa, intima e colta. Da qui è nato The Wardrobe, un nuovo concept che reinterpreta il guardaroba maschile come naturale evoluzione del progetto Raw, nato dall’intuizione dell’interior designer Paolo Badesco, una capsule invernale che unisce tradizione sartoriale e ricerca creativa, tra velluto, il tweed e flanella. Così l’interior design incontra la moda e la ricerca del bello si fa stile di vita.