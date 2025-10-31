La nuova grammatica del vino, cantine di lusso tra architettura e natura

living 31 ottobre 2025

Non più la vista panoramica, ma la profondità geologica. L'enoturismo sta vivendo una trasformazione reale – economica, architettonica e culturale – che sta ridefinendo il futuro del vino e del lusso Made in Italy

Cantina Antinori - Courtesy Press Office

Negli ultimi anni, la geografia del vino italiano è cambiata. Le cantine non cercano più l’altura panoramica, ma la profondità geologica, e non per estetica, ma per strategia. Secondo l’Osservatorio Nomisma Wine Monitor, oltre tre aziende su quattro hanno investito in enoturismo e infrastrutture nei tre anni più recenti, mentre il comparto enoturistico, oggi stimato in 2,9 miliardi di euro l’anno, registra la spesa più alta proprio nelle esperienze immersive: oltre 100 euro per visitatore, di cui circa 80–90 euro in acquisti diretti in cantina. E si scopre che chi scende sottoterra spende di più, resta più a lungo, attribuisce più valore all'esperienza. Non è solo una scelta simbolica: è anche un’operazione termica ed energetica. Studi pubblicati su ScienceDirect confermano che le cantine interrate garantiscono un significativo risparmio energetico grazie all’inerzia termica naturale del suolo. La Guida Viessmann indica un consumo medio compreso tra 3 e 25 kWh per ettolitro, con riduzioni più marcate negli edifici ipogei. È qui che si vede la nuova grammatica del lusso: non più visibilità, ma sottrazione. Non spettacolo, ma profondità calibrata. Il valore, oggi, sta nella parte non visibile.

@OskardaRiz KELLEREI - Courtesy Press Office

Cantina Antinori nel Chianti Classico: la svolta che ha cambiato il modello Nel cuore del Chianti Classico, la Cantina Antinori rappresenta una svolta nella storia del vino italiano. Invece di imporsi sul paesaggio, lo ingloba: la struttura è scavata nella collina, quasi invisibile dall’esterno. Solo due tagli orizzontali, come incisioni misurate, lasciano filtrare la luce e rivelano la presenza di un’architettura che dialoga con la terra più che dominarla. L’ingresso non è pensato per stupire, ma per predisporre. Il percorso di accesso - un lento passaggio dalla luce aperta delle vigne all’ombra controllata degli interni - invita a cambiare ritmo. Le rampe elicoidali, divenute iconiche, non servono a impressionare, ma a rallentare il passo e predisporre lo sguardo. È un’architettura che non chiede di essere guardata, ma assorbita, dove ogni dettaglio - luce, temperatura, acustica, materiali - è calibrato per creare equilibrio e silenzio. In questo spazio il vino non è mostrato, ma progettato. L’approccio è lo stesso che guida la visione enologica della famiglia Antinori: rigore, profondità progressiva, nessun effetto immediato. I vini non cercano il consenso né il colpo di fulmine, ma si costruiscono nel tempo, proprio come l’architettura che li custodisce. Tignanello, tra i primi Super Tuscan, ha ridefinito la moderna identità del vino toscano, il Marchese Antinori Chianti Classico Riserva incarna la misura dello stile di casa, mentre il Villa Antinori Chianti Classico Riserva interpreta la classicità con linguaggio contemporaneo. La Cantina Antinori ha ridefinito il rapporto tra vino e paesaggio: non più un segno iconico da ammirare, ma un organismo che lo interpreta dall’interno. È un progetto in cui architettura, enologia e percezione coincidono, e dove il vino diventa finalmente ciò che Antinori ha sempre rappresentato: un atto culturale, non solo agricolo.

Cantina Antinori - Courtesy Press Office

Petra a Suvereto, Toscana: il vino come architettura civile A Suvereto, in Toscana, Petra - progettata da Mario Botta - rappresenta la forma più esplicita del nuovo immaginario del vino italiano: un’architettura che dichiara la propria presenza senza mai trasformarsi in attrazione turistica. Il grande cilindro che emerge dalla collina, inciso da una galleria centrale, unisce forza geometrica e senso di sacralità. È un segno netto nel paesaggio, ma anche una struttura che dialoga con la terra, come un organismo nato da essa. Petra non cerca di nascondersi né di sedurre: afferma. Più che una “cantina spettacolo”, è un gesto civile, un’opera che traduce in pietra l’idea di continuità tra natura e cultura. Ogni dettaglio architettonico, dalla luce che attraversa la sala di vinificazione alla disposizione dei volumi, è pensato per restituire al vino una dimensione pubblica e quasi istituzionale. Anche i vini riflettono questa identità: potenti ma misurati, strutturati e profondi, con una matrice mediterranea chiara, ma priva di compiacimento folklorico. Hebo – taglio di Cabernet Sauvignon, Merlot e Sangiovese – è la soglia ideale di questo linguaggio; Quercegobbe, Merlot di parcella, ne esprime la densità vellutata; Potenti, da Cabernet Sauvignon, ne dichiara l’ossatura; Petra, il rosso di bandiera, sintetizza energia e rigore; Colle al Fico, Syrah in purezza, porta in primo piano il respiro salmastro e speziato della Maremma. Petra non propone un’esperienza emozionale immediata, ma una forma di consapevolezza. Qui il vino è costruzione culturale, non racconto bucolico, e chi visita non è un turista, ma un testimone di come il paesaggio possa diventare architettura e l’architettura linguaggio del vino.

Petra, Suvereto - Courtesy Press Office

Feudo Maccari in Sicilia: il lusso che sceglie di non dichiararsi Nella Sicilia orientale, tra Noto e Pachino, Feudo Maccari - proprietà di Tenute Sette Ponti e della famiglia Moretti Cuseri - rappresenta una forma di eleganza silenziosa e sottrattiva. La cantina è integrata nel paesaggio, scavata nella terra e invisibile a distanza. La luce entra con misura, il silenzio domina gli spazi: qui l’architettura non impone la propria presenza, ma si ritrae, lasciando che a parlare siano i materiali e la natura circostante. Questa filosofia si riflette nei vini, che raccontano la Sicilia con una voce diversa: elegante, misurata, profonda. Il Saia, Nero d’Avola in purezza, è la sintesi perfetta della visione Maccari, un rosso intenso ma disciplinato, dove la forza del sole incontra la finezza dei suoli calcarei. Il Mahàris, blend di Syrah, Cabernet Sauvignon e Merlot, rappresenta invece l’anima più internazionale della tenuta; mentre l’Olli, Grillo in purezza, traduce in freschezza e salinità il calore della terra siciliana. Feudo Maccari interpreta il lusso contemporaneo come sottrazione. Non racconta il territorio, lo assorbe. È una cantina che parla a chi cerca autenticità più che narrazione: una rifondazione silenziosa, ma radicale del modo in cui il vino italiano può incarnare valore e cultura.

Feudo Maccari in Sicilia - Courtesy Press Office

Al-Cantàra sull’Etna: il vino come organismo geologico vivo Sulle pendici settentrionali dell’Etna, Al-Cantàra - fondata e guidata da Pucci Giuffrida - ha scelto una direzione radicale: non costruire in superficie, ma fondere architettura e geologia. La cantina utilizza la pietra lavica locale e si integra con il paesaggio vulcanico, dove temperatura e umidità sono naturalmente regolate dalla montagna. Qui l’architettura non rappresenta la natura: ne fa parte. Questa filosofia di immersione si riflette nei vini, che rinunciano ai toni solari e mediterranei tipici della zona per cercare una verticalità più minerale e precisa. Tra i vini più rappresentativi spiccano “O’ Scuru O’ Scuru” (Etna Rosso DOC, da Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio) “Lucì di Lava” (Etna Bianco DOC, da Carricante e Catarratto) “A’ Nutturna” (Nerello Mascalese in purezza) e “Amuri di Fimmina e Amuri di Matri” (Etna Rosato). Ogni bottiglia nasce come un frammento del vulcano: la materia lavica non è solo contesto, ma sostanza identitaria. Cantine Pacherhof in Alto Adige: l’invito a rallentare In Alto Adige, Pacherhof rappresenta la forma più sobria e meditativa del nuovo lusso del vino italiano. Non è una cantina sotterranea, ma è comunque sottratta: l’edificio non cerca di imporsi, si accorda al paesaggio con naturalezza. Nessuna monumentalità, nessun gesto eclatante: solo equilibrio, luce filtrata e materiali autentici — legno, pietra, intonaci minerali — che respirano come elementi del paesaggio stesso. La mano di Andreas Huber, ottava generazione della famiglia, lavora sulla purezza più che sulla potenza. Il Sylvaner, vino-simbolo della tenuta, è nitido e verticale; il Kerner gioca su freschezza e trama agrumata; il Riesling scolpisce l’acidità con finezza millimetrica. Tutti i vini Pacherhof hanno in comune una qualità rara: non esplodono, ma emergono nel tempo, invitando chi degusta a rallentare.

Pacherhof, Alto Adige - Courtesy Press Office

Ceretto, Ammiraglia, Kellerei: tre visioni opposte, una stessa maturità culturale Ceretto, nelle Langhe, è il caso più esplicitamente culturale. Non usa l’arte per decorare, ma per dichiarare che il vino è un linguaggio concettuale, non un prodotto rurale. Le sue cantine, dall’Acino di Monsordo Bernardina alla Cappella del Barolo di Sol LeWitt e Tremlett, uniscono architettura, arte e terroir.

Ceretto, Langhe - Courtesy Press Office

La Tenuta Ammiraglia di Frescobaldi, in Maremma, spinge invece la logica della sottrazione: architettura integrata nel paesaggio, vini luminosi e mediterranei: qui il silenzio architettonico non significa austerità, ma precisione e misura.

Tenuta Ammiraglia di Frescobaldi - Courtesy Press Office

Infine la Kellerei Bozen, in Alto Adige, rappresenta il metodo: cantina verticale, efficiente, costruita secondo standard ClimateHouse. Vini nitidi, cristallini, coerenti con la cultura alpina contemporanea. È il vino come design industriale di alta gamma: nulla è ornamentale, tutto è intenzionale.

@OskardaRiz KELLEREI - Courtesy Press Office