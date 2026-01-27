Bronde, come riprodurre il colore amato dalle star

È la tendenza colore che ha conquistato - e continua a conquistare - le chiome più glamour questo Autunno-Inverno 2025/2026. Si chiama bronde, una tonalità che prende vita dall’unione delle nuances calde del castano chiaro e quelle luminose del biondo, amata da star come, ad esempio, le attrici Jennifer Garner e Rose Byrne, la Youtuber Olivia Jade e la cantante Jennifer Lopez.

Un colore che dona un tocco di freschezza e luce ad ogni taglio, dalle capigliature più corte a quelle più lunghe. Per ottenerlo nel suo massimo grado di bellezza occorre utilizzare precise tecniche di schiaritura: la migliore è lo shatush, perché consente di “indossare” questo insieme di sfumature senza essere vincolate ad un serrato controllo di manutenzione dello styling.