Bronde, come riprodurre il colore amato dalle star
Nasce dalla combinazione tra castano chiaro e biondo. Il "bronde", con le sue caratteristiche calde e avvolgenti e i tocchi chiari che donano luce, è tra i beauty must-have della stagione fredda. Parola di star
Di Valeria Boraldi
È la tendenza colore che ha conquistato - e continua a conquistare - le chiome più glamour questo Autunno-Inverno 2025/2026. Si chiamabronde, una tonalità che prende vita dall’unione delle nuances calde del castano chiaro e quelle luminose del biondo, amata da star come, ad esempio, le attrici JenniferGarner e Rose Byrne, la Youtuber Olivia Jade e la cantante Jennifer Lopez.
Un colore che dona un tocco di freschezza e luce ad ogni taglio, dalle capigliature più corte a quelle più lunghe. Per ottenerlo nel suo massimo grado di bellezza occorre utilizzare precise tecniche di schiaritura: la migliore è lo shatush, perché consente di “indossare” questo insieme di sfumature senza essere vincolate ad un serrato controllo di manutenzione dello styling.
L’attrice Jennifer Garner all’83esima edizione dei Golden Globe sfoggia un taglio che oltrepassa le spalle e porta in scena un bronde caldo e ricco di stile, 11 gennaio 2026, Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California - Credits: Getty Images
Il colore amato dalle star deve essere realizzato ad hoc per la testa che dovrà vestire, ossia “cucito” sull’immagine della cliente che lo richiede, prendendo in considerazione tre fattori specifici: il tono dell’incarnato (la nuance deve fare risaltare l’estetica della persona), l’età (va considerata anche la quantità di capelli che rivelano il passare del tempo) e la lunghezza della capigliatura (per posizionare i punti luce in modo tale da donare movimento al taglio).
Le star in bronde dai capelli corti
Chiome che si muovono libere e sbarazzine, comode da portare e piene di grinta. Le star non rinunciano agli hair cut corti, anzi, li arricchiscono proprio con la tonalità del momento.
Rose Byrne è tra queste. Fresca vincitrice del Golden Globe come Miglior Attrice Protagonista nel film If I Had Legs I’d Kick You, alla premiazione l’australiana 46enne sceglie di sfoggiare - oltre a un abito da sogno color verde smeraldo firmato Chanel - un caschetto liscio con riga laterale e ciuffo scalato da una parte, il tutto completato da un perfetto color bronde che le scalda il viso, esaltando gli occhi color nocciola.
L’attrice Rose Byrne all’83esima cerimonia dei Golden Globe con un bronde avvolgente e delicato, 11 febbraio 2026, Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California - Credits: Getty Images
È la fidanzata storica (si erano lasciati, ma recentemente sono stati riavvistati e fotografati insieme) dell’attore del momento Jacob Elordi, star di film come Cime Tempestose , in uscita sul grande schermo il 12 febbraio 2026. La Youtuber Olivia Jade non incanta solo il suo amato “Frankestein”, ma anche fotografi e red carpet con un taglio di capelli lungo fino alle spalle – caratterizzato da ciuffetti lisci corti che danno vita ad una frangetta sbarazzina o che incorniciano il viso ai lati - dalla tinta bronde. Un beauty look perfetto anche per rendere glamour i momenti di vita privata.
A sinistra l’attrice Olivia Jade alla première del film The Running Man, il 9 novembre 2025 all’AMC Lincoln Square Theater di New York City, sfoggia un taglio ondulato e in nuance bronde con frangetta; a destra la youtuber in un selfie mette in risalto la sua chioma con riga in mezzo e fronte scoperta - Credits: foto a sinistra da Getty; foto a destra dal profilo Instagram di Olivia Jade
Anche Olivia Palermo, tra le prime e più importanti influencer nel mondo della moda, non rinuncia al bronde. La It-girl newyorkese - fidanzata con il modello tedesco Johannes Huebl e dalla grande capacità di unire gli accessori e i capi più disparati facendoli sembrare “nati per stare insieme” - mostra un taglio bob corto le cui nuances scaldano coma una tazza di cioccolata profumata al miele, perfetto su outfit eleganti, ma anche casual.
A sinistra l’influencer Olivia Palermo fotografata per le strade di New York con un look casual su cui spicca un taglio bob corto e liscio dal bronde luminoso; a destra la socialite con una piega ondulata esaltata dal colore del momento - Credits: profilo Instagram di Olivia Palermo
Le celebs in bronde dai capelli lunghi
Sfumature che vanno dal marrone al biondo e long hair. Il brondeconquista anche le celebs con lunghezze e volumi più importanti.
Tra le star che amano queste gradazioni c’è anche la top model Alessandra Ambrosio. Tra gli storici Angeli del famoso brand di biancheria intima Victoria’s Secret, la top model brasiliana “doc” non può rinunciare al mare e così, tra un tuffo e uno scatto, mette in mostra capelli lunghitra castano chiaro e biondo che scendono poco dopo le spalle, bagnati e baciati dal sole delle spiagge e dei contesti più cool.
La modella Alessandra Ambrosio sfoggia il bronde tra spiagge e piscine, mostrando come questa nuance sia perfetta anche con i capelli bagnati - Credits: profilo Instagram di Alessandra Ambrosio
Volumi ancora più fluenti per la cantante e attrice Jennifer Lopez, che nella vita privata e sul palco sfoggia long hairin tonalità bronde, pronti a farsi notare anche sotto un cappellino sporty. On stage la chioma di J.Lo dona alle esibizioni tocchi di romanticismo misti a sensualità, diventando anch’essa protagonista dello show insieme ai costumi. Ad ogni passo di danza e grazie alle luci di scena le sfumature seguono il ritmo della musica sprigionando mille riflessi e rendendo il look brillante.
A sinistra la cantante Jennifer Lopez in un selfie sfoggia una piega liscia, brillante e bronde; a destra J.Lo in concerto sul palco del Colosseum Theatre al Caesars Palace, 30 dicembre 2025, Las Vegas, Nevada - Credits: foto a sinistra dal profilo Instagram di Jennifer Lopez; foto a destra da Getty Images
Rosso e bronde. Se ad indossare questa combinazione tra abito e chioma è l’avvocato Amal Clooney, l’abbinamento è davvero da sogno. Alla cerimonia dei Golden Globe la moglie di George Clooney - da poco cittadino francese - è apparsa splendida in un abito total red a sirena su cui risalta la lunghissima chioma dalle nuances calde: tonalità scure, con sfumature che partono dal caramello e dal nocciola e arrivano al biondo, ma senza strappi di colore. Per un risultato dolce ed avvolgente.
L’avvocato Amal Clooney insieme al marito, l’attore George Clooney, sul red carpet dell’83esima edizione dei Golden Globe, 11 gennaio 2026, Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California - Credits: Getty Images