Bryan Adams firma la campagna Blauer Autunno/Inverno 2026-2027, un racconto in black&white che intreccia moda, musica e autenticità

X-STYLE PER BLAUER 28 ottobre 2026

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Il pop-rock irriverente di DYLAN, le incursioni punk ed elettroniche di Cassyette, l'indie rock contaminato dall'hip-hop di Ben Kidson.Tre nomi della nuova scena musicale britannica da conoscere, tre voci da ascoltare, tre personalità e altrettanti modi di interpretare lo stile. Sono loro i protagonisti della nuova campagna Blauer Autunno/Inverno 2026-2027, fotografata a Londra da Bryan Adams. Un incontro tra generazioni e linguaggi creativi differenti, accomunati da uno spirito indipendente e da un'attitudine autentica, che il brand sceglie per raccontare la propria identità contemporanea. A dare forma a questo incontro è la sensibilità artistica dell’icona del rock internazionale che da oltre trent'anni coltiva anche una carriera nella fotografia. La sua duplice esperienza, nella musica e dietro l'obiettivo, aggiunge così una dimensione particolare al progetto, creando un dialogo visivo tra artisti e stile personale, in piena sintonia con il carattere di Blauer.

Credits: Bryan Adams - Blauer FW 26-27

Bryan Adams per Blauer: la forza espressiva del bianco e nero Ritrattista e fotografo di moda, dagli Anni 90 in poi Adams ha collaborato con importanti maison e testate internazionali. Il suo sguardo, abituato a cogliere le sfumature della personalità di chi ritrae, diventa quindi il punto di partenza di una campagna che mette al centro le persone, prima ancora degli abiti. Nessuna scenografia elaborata, nessuna ambientazione a distogliere l'attenzione dai protagonisti. La campagna Blauer FW 26-27 sceglie l'essenzialità del bianco e nero, uno sfondo neutro e una fotografia di ritratto capace di valorizzare sguardi e atteggiamenti spontanei. Le immagini alternano ritratti individuali e scatti condivisi. La luce disegna i volumi dei capispalla, restituisce la consistenza dei materiali e lascia emergere i dettagli, mentre le pose raccontano le diverse personalità dei tre artisti. Il risultato è un'estetica asciutta, contemporanea, con una forte impronta editoriale, in cui ciascun musicista interpreta Blauer secondo il proprio carattere. Un approccio che nasce da uno scambio continuo tra il fotografo, i protagonisti e il team creativo. “È stato entusiasmante lavorare con un gruppo così eterogeneo di musicisti per Blauer - racconta Bryan Adams - Ci siamo concentrati nel cogliere la loro individualità, mantenendo un dialogo costante durante tutto il processo per garantire che ogni artista fosse ritratto in modo autentico”.

Credits: Bryan Adams - Blauer FW 26-27

L'identità Blauer tra heritage, innovazione e cultura musicale Dietro il progetto c'è la visione di Federica Fusco, founding partner, CEO e Marketing Director di FGF Industry, che ha diretto la realizzazione della campagna. È sua la scelta di affidare il racconto della nuova stagione a Bryan Adams e di coinvolgere tre talenti della scena musicale contemporanea, portando avanti un dialogo tra moda e musica coerente con l'identità di Blauer. “Lavorare con Bryan Adams è stato un privilegio. È un artista davvero poliedrico, con una rara capacità di trasformare le emozioni in immagini - spiega Federica Fusco - la scelta di coinvolgere veri musicisti in questa campagna ha portato un'energia unica: artisti fuori dal loro contesto abituale, ma capaci di interpretare il brand in modo autentico e distintivo”. Ed è proprio in questa naturalezza che si riconoscono alcuni dei valori fondanti di Blauer: indipendenza, funzionalità e carattere. Un marchio che affonda le proprie radici nell'heritage dell'abbigliamento tecnico e che nel tempo ne ha reinterpretato i codici in chiave urbana, coniugando ricerca sui materiali, innovazione e versatilità.

Credits: Bryan Adams - Blauer FW 26-27