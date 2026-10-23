La cotoletta come non l'avete mai provata: 10 indirizzi a Milano

A Milano basta nominare la cotoletta per accendere una discussione: c'è chi la vuole alta, con l'osso e la carne ancora rosata, e chi non rinuncerebbe mai all'orecchia d'elefante, sottile, croccante e abbastanza grande da occupare quasi tutto il piatto. Si discute del burro, della panatura, dello spessore. E naturalmente di dove mangiarla. Perché non tutte le cotolette sono uguali, e neppure i ristoranti che le servono. C'è l'Elefantino dei Cerea, da dividere in due sotto i grattacieli di CityLife, e quella del Nuovo Macello, che prima di arrivare in padella passa attraverso quaranta giorni di frollatura.

Ci sono le ricette custodite dalle famiglie, le versioni generose delle osterie e quelle che trovano spazio nelle carte degli chef contemporanei e poi ci sono i luoghi. Una cena fra i libri antichi di Giacomo, il giardino sotto la vigna dell'Osteria del Binari, una cascina nella Milano meridionale o l'antica fagianaia del Parco di Monza. Perché a volte la voglia di cotoletta è anche una buona scusa per scegliere un bel ristorante e concedersi una serata senza fretta. Abbiamo selezionato dieci indirizzi, nove a Milano e uno a Monza, dove il piacere del piatto incontra quello di sedersi a una tavola che ha qualcosa da raccontare.

DaV Milano by Da Vittorio: l'Elefantino dei Cerea da dividere in due

A CityLife, sotto le geometrie contemporanee della Torre Allianz, la famiglia Cerea ha portato una delle sue specialità più riconoscibili: l'Elefantino. Il nome è un omaggio alla celebre orecchia d'elefante di Da Vittorio, interpretata qui in una versione da condividere, accompagnata da patate al forno e pomodorini canditi. Siamo al DaV Milano, il ristorante che porta in città una parte del repertorio della famiglia bergamasca.

La cotoletta è pensata per due persone, un dettaglio che rende l'ordine già un piccolo rito conviviale. Arriva in tavola generosa, dorata, con contorni che ne accompagnano la ricchezza. Il motivo per prenotare è anche il contrasto fra il contesto e il piatto. Fuori, i grattacieli e le piazze di una Milano proiettata verso il futuro e dentro, una preparazione che appartiene alla memoria gastronomica lombarda. Per chi vuole esplorare ulteriormente la cucina dei Cerea, in carta c'è anche il Mezzo pacchero alla DaV: una combinazione da considerare quando si ha voglia di una cena importante, ma soprattutto piacevole.