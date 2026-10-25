Foliage & glam: la nuova mappa casalinga del colore

Sul foliage e sui suoi colori caldi si è ormai scritto davvero molto, eppure la palette autunnale sa ancora come sorprendere. Basta spostare lo sguardo dal paesaggio agli interni e lasciare che ambra, terra bruciata, rame e verde muschio prendano possesso di pareti, arredi e complementi. Le foglie cadono, i colori invece restano e cambiano carattere a seconda delle superfici su cui si posano. Negli interni contemporanei, le tonalità della stagione fredda abbandonano ogni nostalgia da passeggiata nel bosco e acquistano un piglio decisamente pop.

È qui che entra in gioco il cozy style, con il suo invito a circondarsi di forme accoglienti, rivestimenti piacevoli al tatto e sfumature capaci di rendere gli ambienti più intimi e personali. Il comfort passa anche attraverso il colore: un marrone profondo scalda la zona living, il verde muschio introduce una nota naturale, mentre il rame e il caramello aggiungono riflessi e carattere. Il segreto sta negli accostamenti: le sfumature affini creano atmosfere avvolgenti, mentre una nota a contrasto cambia la percezione di una stanza. Il verde si accosta al rame, il caramello si misura con il vinaccia, il marrone abbandona i consueti abbinamenti neutri per diventare protagonista.

A fare la differenza intervengono anche i materiali, capaci di modificare la resa del colore attraverso riflessi, texture e profondità. Dalle superfici metalliche ai rivestimenti tessili, fino al vetro e alla ceramica, ogni finitura interpreta la palette a modo proprio. Il risultato è un autunno domestico che combina il piacere di un rifugio accogliente con la libertà di sperimentare, tra campiture decise, dettagli decorativi e materiali adatti a seguire i ritmi della vita quotidiana.

Colori caldi, carattere pop

Le Toe Chair di NORR11 scelgono una profonda tonalità torba per esaltare volumi generosi, arrotondati e quasi giocosi. La loro silhouette morbida sembra sfidare la gravità, mentre le proporzioni compatte trasformano le sedute in presenze scultoree capaci di caratterizzare l'angolo relax davanti alla vetrata. Il marrone acquista una consistenza visiva che dialoga con la luce naturale e con le sfumature del paesaggio esterno, creando una zona raccolta dal carattere contemporaneo.