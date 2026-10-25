Foliage & glam: la nuova mappa casalinga del colore

Volumi arrotondati e silhouette scultorea per la seduta nella tonalità torba, Toe Chair, NORR11 - Courtesy NORR11
Sul foliage e sui suoi colori caldi si è ormai scritto davvero molto, eppure la palette autunnale sa ancora come sorprendere. Basta spostare lo sguardo dal paesaggio agli interni e lasciare che ambra, terra bruciata, rame e verde muschio prendano possesso di pareti, arredi e complementi. Le foglie cadono, i colori invece restano e cambiano carattere a seconda delle superfici su cui si posano. Negli interni contemporanei, le tonalità della stagione fredda abbandonano ogni nostalgia da passeggiata nel bosco e acquistano un piglio decisamente pop.
È qui che entra in gioco il cozy style, con il suo invito a circondarsi di forme accoglienti, rivestimenti piacevoli al tatto e sfumature capaci di rendere gli ambienti più intimi e personali. Il comfort passa anche attraverso il colore: un marrone profondo scalda la zona living, il verde muschio introduce una nota naturale, mentre il rame e il caramello aggiungono riflessi e carattere. Il segreto sta negli accostamenti: le sfumature affini creano atmosfere avvolgenti, mentre una nota a contrasto cambia la percezione di una stanza. Il verde si accosta al rame, il caramello si misura con il vinaccia, il marrone abbandona i consueti abbinamenti neutri per diventare protagonista.
A fare la differenza intervengono anche i materiali, capaci di modificare la resa del colore attraverso riflessi, texture e profondità. Dalle superfici metalliche ai rivestimenti tessili, fino al vetro e alla ceramica, ogni finitura interpreta la palette a modo proprio. Il risultato è un autunno domestico che combina il piacere di un rifugio accogliente con la libertà di sperimentare, tra campiture decise, dettagli decorativi e materiali adatti a seguire i ritmi della vita quotidiana.
Colori caldi, carattere pop
Le Toe Chair di NORR11 scelgono una profonda tonalità torba per esaltare volumi generosi, arrotondati e quasi giocosi. La loro silhouette morbida sembra sfidare la gravità, mentre le proporzioni compatte trasformano le sedute in presenze scultoree capaci di caratterizzare l'angolo relax davanti alla vetrata. Il marrone acquista una consistenza visiva che dialoga con la luce naturale e con le sfumature del paesaggio esterno, creando una zona raccolta dal carattere contemporaneo.
La cucina Atelier di Abimis interpreta la palette autunnale attraverso le sfumature calde del rame e dell'ottone - Courtesy Abimis
Nella cucina Atelier di Abimis, invece, sono le note del rame e dell'ottone a suggerire un richiamo ai metalli ossidati e alle terre calde. Le ante in acciaio interpretano queste tonalità con una superficie dal carattere deciso, portando il colore in un ambiente sottoposto ogni giorno a gesti e frequenti operazioni di pulizia. Il rigore professionale dell'acciaio incontra così una gamma cromatica calda, adatta a costruire un ambiente accogliente anche attraverso le finiture. Alle pareti, la carta da parati della collezione Alliages di Élitis introduce un ulteriore livello di profondità. Le tonalità del bronzo e del cuoio si intrecciano in una texture dall'aspetto metallico, con riflessi e variazioni superficiali che cambiano a seconda dell'illuminazione. La parete diventa un fondale decorativo capace di dare risalto agli arredi e mettere in relazione materiali diversi.
Alliages, Élitis. La carta da parati nelle tonalità del bronzo e del cuoio crea una superficie decorativa ricca di riflessi e profondità - Courtesy Élitis
A chiudere il percorso interviene il tavolino Morning Glory di Moroso, disegnato da Marc Thorpe, che rielabora il mondo vegetale attraverso un linguaggio dichiaratamente pop. Stelo e foglie suggeriscono una composizione floreale stilizzata, tradotta in forme e tonalità che vanno dal caramello al vinaccia. Il riferimento alla natura rimane riconoscibile, mentre la semplificazione delle forme sposta l'oggetto verso una dimensione grafica e contemporanea, in cui il colore assume il ruolo di protagonista.
Morning Glory, design Marc Thorpe per Moroso rielabora le forme del mondo vegetale in una composizione pop - Courtesy Moroso
Forme morbide, dettagli di carattere
La poltrona Tucroma de I 4 Mariani, progettata da Guido Faleschini, interpreta la terra bruciata attraverso un rivestimento in pelle che avvolge una struttura dal disegno rigoroso. I cuscini, trattenuti da cinghie, costruiscono un'immagine generosa e quasi informale, in contrasto con la linearità dei tubolari metallici. È proprio questo confronto tra morbidezza e geometria a dare carattere alla seduta, che porta nella zona living una nota cromatica intensa e una presenza riconoscibile. Il marrone caldo della pelle dialoga con il metallo e con le superfici circostanti, offrendo un'alternativa ai consueti rivestimenti chiari.
Con i Leaf Cushions di ferm Living, il riferimento botanico assume invece una dimensione tattile e decorativa. Le forme ispirate alle foglie, declinate nei toni del verde tè e dell'argilla cotta, introducono sul divano un motivo organico che spezza la regolarità dei cuscini tradizionali. Le sagome si prestano a essere accostate e sovrapposte, creando una piccola composizione cromatica da modificare a seconda della stagione o dell'umore. Il richiamo alla natura passa attraverso il disegno e la scelta dei colori, con un risultato ironico che invita a giocare con tessuti e tonalità.
Da sinistra: Tucroma de I 4 Mariani, design Guido Faleschini ha il rivestimento in pelle color terra bruciata in contrasto con la struttura tubolare in metallo - Courtesy I 4 Mariani; Leaf Cushions di Ferm Living sono ispirati alle foglie, per aggiungere un accento botanico al divano - Courtesy Ferm Living
La collezione Le Mosantine di Scrigno, disegnata da Elisa Ossino, porta il tema autunnale sul piano dell'architettura d'interni. Il rovere esprime tutto il suo calore attraverso una superficie scandita da geometrie regolari e rilievi tridimensionali. Le scanalature creano un'alternanza di pieni e vuoti che modifica la percezione della parete con il variare della luce, aggiungendo profondità e ritmo alla composizione. Il risultato è un rivestimento dal segno rigoroso, in cui il minimalismo incontra la tridimensionalità e la matericità del legno contribuisce a definire un ambiente accogliente e contemporaneo.
Le Mosantine, Scrigno, design Elisa Ossino: pannellatura in rovere che combina geometrie regolari e rilievi tridimensionali
Piccoli accenti, grande personalità
Sulla tavola, il bicchiere in vetro soffiato della linea Atelier di Casarialto raccoglie frammenti colorati nelle tonalità dell'ambra, del rubino e dei toni minerali. Le inclusioni creano una trama irregolare, con variazioni cromatiche che rendono il bicchiere visivamente ricco e trasformano un oggetto d'uso quotidiano in un piccolo esercizio di composizione. La trasparenza del vetro lascia filtrare la luce attraverso le sfumature, mentre la presenza dei frammenti aggiunge profondità alla superficie. Il risultato è un accessorio che porta la palette autunnale anche nei dettagli della tavola, tra riflessi caldi e accenti più intensi.
La mug in porcellana della collezione Il Viaggio di Nettuno di Ginori 1735, disegnata da Luke Edward Hall, introduce una nota decorativa dal carattere deciso. Il decoro Terracotta, completato dalla filettatura in oro zecchino, accosta una tonalità calda a un dettaglio prezioso, creando un contrasto che richiama i colori della stagione e li interpreta in chiave sofisticata. Le suggestioni mitologiche della collezione aggiungono un tocco narrativo alla tavola, mentre la porcellana trasforma il rito quotidiano della colazione o del tè in un'occasione per circondarsi di oggetti dalla forte personalità.
Da sinistra: Mug in porcellana con decoro Terracotta e filettatura oro zecchino delle Collezione Il Viaggio di Nettuno di Luke Edward Hall per Ginori 1735 - Courtesy Ginori 1735; La cocotte in ghisa smaltata di Staub, porta in tavola un dettaglio decorativo ispirato alla stagione - Courtesy Staub; Il bicchiere in vetro soffiato Atelier di Casarialtocrea una trama decorativa ricca di sfumature - Courtesy Casarialto
Chiude la selezione la cocotte a forma di zucca firmata Staub, nella tonalità cannella. La ghisa smaltata assume i contorni di un ortaggio autunnale, con scanalature che riproducono il profilo della zucca e un colore caldo che richiama le spezie e i raccolti di stagione. La forma decorativa accompagna una funzione concreta: la cocotte è progettata per la cottura e può arrivare direttamente in tavola, diventando parte della presentazione. Un oggetto in cui il riferimento stagionale incontra la praticità, portando il Cozy Style anche nei gesti della cucina quotidiana.
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