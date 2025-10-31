Sguardo felino e labbra vampy, il trucco punta su accenti dark

Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

La spooky season è ufficialmente arrivata e porta con sé, come sempre, la voglia di sperimentare un make-up più intenso e ricercato del solito, che punta su colori scuri, dal bordeaux al cherry. Tonalità non solo in sintonia con il foliage autunnale, ma di tendenza anche sulle passerelle dell’Autunno/Inverno 2025-26, che hanno visto trionfare tocchi gotici per sguardo e labbra. La bocca dai toni violacei, è abbinata a una base nude e a un tocco di mascara, mentre l’eye-liner grafico, stile Sixties, vuole un incarnato appena perfezionato e giusto un velo di lip balm. Il risultato, così, è sexy e dark, ma anche sofisticato e moderno al tempo stesso.

