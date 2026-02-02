Perché Bad Bunny ai Grammy 2026 vince e fa la storia (anche grazie a Schiaparelli)

Bad Bunny partecipa alla 68ª edizione dei GRAMMY Awards il 1° febbraio 2026 a Los Angeles, California - Credits: Getty Images

Non è “solo” un tuxedo: Bad Bunny porta ai Grammy 2026 uno Schiaparelli Haute Couture che sembra classico davanti e rivoluzionario dietro, con schiena corsetto e dettagli da atelier. Un look che non è solo estetica, ma linguaggio culturale. Bad Bunny ai Grammy 2026 non si è preso solo un red carpet: si è preso la serata.

Con la vittoria di Album of the Year per Debí Tirar Más Fotos, Benito Antonio Martínez Ocasio firma un passaggio storico nella cultura pop contemporanea: per la prima volta un album in lingua spagnola conquista il premio più importante della notte, spostando il baricentro di cosa significa essere mainstream oggi. Nel corso della serata Bad Bunny ha portato sul palco anche il suo lato più politico: ritirando un altro riconoscimento, Best Música Urbana Album, ha pronunciato un messaggio netto - “ICE out” - e poi la frase che ha fatto il giro del mondo: “non siamo animali… siamo umani… siamo americani”.

Non è “solo” uno smoking: Bad Bunny riscrive il tuxedo in Schiaparelli Haute Couture

Ci sono look che spostano il perimetro di cosa può essere l’eleganza maschile. Bad Bunny ai Grammy 2026 fa esattamente questo perché arriva in smoking, quindi dentro il codice più classico possibile, ma lo fa con Schiaparelli Haute Couture, e in un attimo trasforma il tuxedo: da uniforme da cerimonia a oggetto couture, costruito come un pezzo d’atelier. Da davanti, tutto sembra pulito e cinematico - nero e bianco netti, proporzioni precise, severità quasi da vecchia Hollywood. Ma la svolta è concettuale prima che estetica: lo smoking è un look custom adattato da un womenswear visto nella Schiaparelli Haute Couture Spring 2023, e porta nel menswear la grammatica scultorea della maison.