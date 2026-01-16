Sposa d’inverno, come scegliere l’abito da sogno e come indossarlo con il freddo

Il sogno d’inverno. Sposarsi quando fa freddo non è più così unconventional, anzi. L’ambiente intimo di eleganti cascine perse nella nebbia, la bellezza dei palazzi cittadini d’epoca e il tepore dei camini accesi nelle sale dei castelli creano un’atmosfera che contribuisce a rendere ancora più suggestivo quello che spesso viene ricordato come il giorno più bello. E così, quel giorno, cambiano i codici, gli ambienti e persino il menù, ma soprattutto cambia l’abito della sposa. Al tradizionalmente sospirato “sì” si arriva abbigliate con materiali più strutturati, volumi più pieni e capispalla avvolgenti.

La manica lunga è iper ricamata

Se l’estate scopre spesso le spalle della sposa, l’inverno permette di giocare con maniche lunghe ed elaborate, che non sono solo un elemento pratico per riparare dal freddo, ma diventano dettaglio pregiato che dà personalità all’abito, e lo uniforma con l’aria ovattata che spesso la stagione fredda porta con sé.

Così le braccia si ricoprono di ricami, come da Pnina Tornai, dove l’abito a sirena è un elogio al mondo floreale, dalla manica a sbuffo fino allo strascico che si scompone in decine di petali leggeri; o da Julie Vino, dove il bustino a cuore si arricchisce con germogli e foglie declinati sull’organza; o da Anne Barge, che sotto lascia spazio a un'ampia gonna con punto vita in evidenza.