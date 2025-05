La moda dei "granny florals" racconta il bisogno di radici, di memoria, ma anche di leggerezza. E dimostra, ancora una volta, che lo stile è un ciclo infinito, proprio come le stagioni

Romantiche, nostalgiche, piene di poesia: questa stagione, le passerelle e lo street style riscoprono il fascino delle stampe floreali vintage, ispirate ai tendaggi, ai servizi da tè e ai vestiti delle nonne di un tempo.

Piccoli boccioli, roseti arricciati e margherite minute sbocciano su abiti, camicie in voile, gonne leggere e persino su accessori come borse e foulard.

Il risultato? Un’eleganza dal sapore rétro, che mescola il gusto del passato con tagli moderni e styling contemporanei.

Marchi come Chloé, Versace e Vivetta hanno rilanciato questo immaginario fiabesco, dove i pattern floreali si tingono di toni polverosi, fondi color burro, rosa antico o verde salvia.

L’effetto è dolce ma mai stucchevole: basta abbinarli a sneakers bianche, sandali minimal o giacche in denim per rendere il look fresco e attuale.

I capi must-have per interpretare le stampe floreali vintage

L'abito midi in cotone: con vita segnata e stampa a piccoli fiori, è perfetto da portare con sandali bassi o sneakers.

La camicia in voile floreale: leggerissima, da abbinare a jeans a vita alta o shorts di lino per un look boho-chic.

La gonna: meglio se in chiffon o georgette, da mixare con t-shirt basic o maglioni leggeri.

Il completo giacca e pantalone con stampa floreale è da spezzare con un paio di jeans o da indossare insieme per un effetto wow!

Ciò che conferisce una caratteristica unica a questo stile è il richiamo alla nostalgia, che si traduce in una bellezza sempre viva.

Un’eleganza e raffinatezza, in sintonia con la primavera, che solo il vintage sa trasmettere.

I “fiori della nonna” e la moda sostenibile

Un aspetto rilevante di questa tendenza riguarda inoltre il suo legame con la sostenibilità.

I motivi floreali, piccoli e delicati, sono spesso associati a tessuti naturali e artigianali, simboli di una moda che va ben oltre la logica del fast fashion.

Molti di questi capi sono realizzati con materiali sostenibili, in perfetta sintonia con l’attenzione crescente di stilisti e consumatori verso il green.

